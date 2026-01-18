Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Seçildi

18.01.2026 14:43
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu, 1180 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

(ANKARA) - Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun tek aday olarak girdiği İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı'nda oy kullanma işlemi tamamlandı. Kurultay'da yapılan seçimin ardından Dervişoğlu, oylamaya katılan 1180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Divan Başkanlığına İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın seçilmesiyle çalışmalarına başlayan kurultayda, Divan Heyeti Başkanlığına seçilen İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, yaptığı konuşmada, "Bugün İYİ Parti, itiraz eden bir parti olmanın ötesine geçmiş, yöneten, hazırlıklı, programlı ve yönetmeye talip bir parti haline gelmiştir. Ülkemizin nasıl bir süreçten geçtiği herkesin malumudur. Bugün yürütülmekte olan ihanet sürecine karşı Gazi Meclis'imizde İYİ Parti tek başına direnmektedir. Bu tablo karşısında İYİ Parti'nin yükünün ne kadar ağır, sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu görebiliriz" dedi.

Divan Heyetinin oluşturulmasının ardından, İYİ Parti Kurultay geleneği haline gelen Anıtkabir'e bir heyet gönderilmesi uygulaması için oylama yapıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, İYİ Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu'nun seçilmesiyle oluşan heyet Kurultay sürerken Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tüzük değişikliği yapıldı

Kurultayda tüzük değişikliği de yapıldı. Tüzük Değişikliği için seçilen Heyete Başkanlık eden İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Kurultay gündemimiz dogrultusunda; tüzük değişiklikleriyle birlikte Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'nun belirlenmesi, partimizin demokratik işleyişi açısından son derece önemli bir adımdır. Bu çalışmalar yalnızca parti içi düzenleme değil; milletimize sunduğumuz siyasi alternatifin güçlendirilmesinin de gereğidir" diye konuştu.

Tüzük Heyetinin seçilmesinin ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu açılış konuşması yaptı. Konuşma esnasında fenalaşan bir kişi için kürsüden yardım isteyen Dervişoğlu, fenalaşan parti üyesine müdahale edilene kadar bekledi. AK Parti ve MHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tepki gösterirken partililerin yuhlamasına, "Yuhlamak yok" diyerek yanıt verdi.

Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından Faaliyet ve Maliye raporları okundu. Ardından İYİ Parti Tüzüğünde 56 maddede değişiklikler yapıldı. Değişikler oy birliğiyle kabul edildi.

Yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun tek aday olarak girdiği Kurultayda ilk oyu da kendisi kullandı. Dervişoğlu, oy kullanırken, "Kötülüğün defi, iyilerin iktidarı için inşallah hayırlara vesile olsun" dedi. Kurultay'da yapılan seçimin ardından, tek aday olan Müsavat Dervişoğlu, oylamaya katılan 1180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

