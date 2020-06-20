Destici ve Karamollaoğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

Destici ve Karamollaoğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün LGS'ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyor, onlara emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gençler, zorlu bir dönemi geride bıraktınız, şimdi emeğinizin karşılığını alma vakti. Eğitim hayatınızda her daim mutlu olmanız, ideallerinize ulaşmanız dileğiyle yarınki sınavda hepinize başarı ve sağlık diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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