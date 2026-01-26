Deve kuşu trafiği altüst etti

Arifiye ilçesinde kara yolunda başıboş şekilde dolaşan deve kuşu görenlerin dikkatini çekti. Otomobillerin geçtiği yollarda ne yapacağını bilemeyen deve kuşu yolun ortasına atlayarak trafiği adeta alt üst etti.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, deve kuşunun yol kenarında başıboş şekilde dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor.