Arifiye ilçesinde kara yolunda başıboş şekilde dolaşan deve kuşu görenlerin dikkatini çekti. Otomobillerin geçtiği yollarda ne yapacağını bilemeyen deve kuşu yolun ortasına atlayarak trafiği adeta alt üst etti.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, deve kuşunun yol kenarında başıboş şekilde dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Deve kuşu trafiği altüst etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?