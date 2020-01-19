Develer podyuma çıktı - Son Dakika
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Develer podyuma çıktı

6 saat önce

Efes Selçuk Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı Paneli ile başlayan, daha sonra kent merkezinde tarihi su kemerleri altında düzenlenen "9. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması" ile devam eden 38. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.

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Efes Selçuk Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı Paneli ile başlayan, daha sonra kent merkezinde tarihi su kemerleri altında düzenlenen "9. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması" ile devam eden 38. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu. 12 devenin görücüye çıktığı 9. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması'nın bu yılki en süslü devesi Bodrum Mumcular'dan "Sürmelim" adlı deve oldu. Deve sahibine altın havanı Başkan Sengel takdim etti.


Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfının organizasyonuyla düzenlenen 38. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali "9. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması" ile büyük bir heyecanla başladı. Festival öncesinde Efes Selçuk Kent Belleğinde "Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı Paneli" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panele Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.


Amerika'da deve yetiştiricisi bir Türk


Panelde ilk sunumu Prof. Dr. Cahit Telci yaptı. " Osmanlı İmparatorluğu'nda Deve; Mühimmat, Nakliyat, İktisat" konulu sunumunda develerle yapılan taşımacılığın Osmanlı İmparatorluğu için öneminden bahseden Prof. Dr. Cahit Telci, o yıllarda Cemaat-i Arap adı verilen toplulukların develerin bakımını üstlenerek savaş ya da ticari sevkiyat gibi durumlarda devletin hizmetine sunduğu bilgisini verdi. Telci, "Ayasuluk'ta 1460'lı yıllarda Cemaat-i Arap dediğimiz topluluktan oluşan 250 hane vardı. Bu kişiler bakımını üstlendiği develeriyle gerekli durumlarda top, tüfek, yakacak, odun, kömür, çadır gibi malzeme ve mühimmatın yanı sıra ticari ürünlerin taşımacılığını üstleniyor; bunun dışında bazı vergilerden muaf oluyorlardı" dedi. Doç. Dr. Ali Sönmez ise, "Amerika'da Bir Deve Sürücüsü Hacı Ali" sunumunda; Osmanlı kovboyu olarak tarihe geçen Hacı Ali'nin İzmir'de başlayıp Amerika'ya uzanan, develer ve deve sevgisiyle geçen, belgesellere, filmlere konu olan hayat hikayesini anlattı. Panel, Prof. Dr. Nuh Kılıç, Doç. Dr. Onur Yılmaz, Zekeriya Bakal Ali'nin deve sağlığını, develerin özelliklerini anlattıkları sunumlarıyla sona erdi.


Develer görücüye çıktı


Panelin ardından katılımcılar 9. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması'na katıldı. İstasyon Meydanında tarihi su kemerleri altında düzenlenen ve deve sahiplerinin, vatandaşların, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya 12 deve katıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Siegburg Kardeş Şehirler Başkanı Manfred Hagen da podyuma çıkan develere puan verdi. Jüri üyeleri, yöresel süsleri ile dikkat çeken develere; atma yular, aksesuarlar, peş, çul, zilgor, havut, kuyruk bağı ve genel görünüm gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler yaparak puan verdi. Develerin görücüye çıktığı yarışma sonunda Bodrum Mumcular'dan "Sürmelim" adlı deve altın havanı almaya hak kazandı. Deve sahibi Gökhan Macar'a altın havanı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel takdim etti. - İZMİR

Bodrum, Selçuk, Efes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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