"Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri" - Son Dakika

"Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri"

Tüketim alışkanlıklarının, modanın hızla değiştiğine ve ürünlerin çeşitliliğinin giderek arttığına dikkat çeken Konyalı Saat Genel Müdür Yardımcısı Tolga Arıkan, "Devir hediye seçimini sevdiklerimize bırakma devri." dedi.

Tüketim alışkanlıklarının, modanın hızla değiştiğine ve ürünlerin çeşitliliğinin giderek arttığına dikkat çeken Konyalı Saat Genel Müdür Yardımcısı Tolga Arıkan, "Devir hediye seçimini sevdiklerimize bırakma devri." dedi.

Her geçen gün yeni bir boyut kazanan teknoloji, özellikle tasarım ve üretim alanlarındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Ürün çeşitliliği artarken moda akımları ve kişisel zevkler de hızla değişiyor. Bu durum sevdiklerine hediye almak isteyenlerin seçim yapmasını zorlaştırırken, Türkiye'nin saat distribütörlerinden Konyalı Saat'in Genel Müdür Yardımcısı Tolga Arıkan, "Çağın ihtiyaçlarını doğru okumak, ayakta kalmak isteyen her sektörün sorumluluğu. Bizler yakından deneyimlediğimiz bu duruma, hediye kartı uygulaması başlatarak yeni bir bakış açısı kazandırma yoluna gittik. Çünkü artık devir hediye seçimini sevdiklerimize bırakma devri." dedi.

"SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ SUNMAK ÇOK DAHA KIYMETLİ OLDU"

Günümüzde tasarımlarda görülen çeşitliliğin kişinin zevkine birebir uygun bir hediye seçmeyi zorlaştırdığını belirten Konyalı Saat Genel Müdür Yardımcısı Tolga Arıkan, "Doğum günü, evlilik yıldönümü, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü derken yılda sevdiklerimize onlarca hediye alıyoruz ve eskiye oranla daha sık değişim kartı talep ediyoruz. Özellikle sevdiklerimizin üstlerinde taşımaları için aldığımız hediyelerin, beğenilerek ve sevilerek kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu noktada Konyalı Saat olarak sıklıkla giyim sektöründe rastladığımız hediye kartı uygulamasını sektörümüzde de hayata geçirerek hediye edilmek istenen saat, gözlük ve diğer kişisel aksesuarların seçimindeki ikilemlere çözüm sunmak istedik. Eylül ayı itibarıyla sunmaya başladığımız hediye kartları ile kişilerin bütçelerine uygun tutardaki bir hediye kartını fiziki ve online mağazalarımızdan alarak seçimini sevdiklerine bırakmalarını sağlıyoruz. Zira görüyoruz ki seçim özgürlüğü sunmak pek çok alanda olduğu gibi hediyelerde de çok daha kıymetli oldu. Kısa zaman içinde aldığımız olumlu geri dönüşler de doğru yolda olduğumuzu göstermesi ve ilhamımızı tazelemesi bakımından mutluluk verici." diye konuştu.

"ONLİNE HEDİYE DANIŞMANLIĞI VERİLİYOR"

Özellikle pandemi döneminde artan online satışların sektörün dijitalleşmesi gerektiğine yönelik önemli mesajlar verdiğine değinen Tolga Arıkan, bu anlamda yeni bir adım attıklarını da açıkladı. Arıkan, "Salgın sürecinde gördük ki dijital bir kimliğe sahip olmak artık bir seçenek değil, sektörlerin geleceğini kurtaracak bir zorunluluk. Bizler de Konyalı Saat olarak bu bilinçle önemli bir adım attık ve sevdikleri için hediye arayanların, hediye almak istedikleri kişiye en uygun ürünleri bütçelerine en uygun fiyatlarla almalarına uzaktan yardımcı olacak online hediye danışmanlığı servisini hayata geçirdik. Bu sayede müşterilerimize mağazalara gelmeden online olarak fikir alabilecekleri, ürünleri inceleyip değerlendirebilecekleri dijital bir mağaza deneyimi oluşturduk. Bu gibi adımlarla amacımız, gerek fiziksel, gerekse de dijital mecralarda ekibimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte sadece Konyalı Saat'i değil, saat perakendeciliğini dönüştürmek." şeklinde konuştu.


- İstanbul
Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri

Evlilik, Türkiye, Doğum, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:07 - Kaynak: DHA

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