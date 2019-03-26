Devlete Vefa Borcunu Şampiyon Olarak Ödemek İstiyor

Elazığ'da devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki Bünyamin Albayrak, uluslararası başarıyı hedefliyor.

Elazığ'da devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki Bünyamin Albayrak, uluslararası başarıyı hedefliyor.



Yaklaşık 13 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki yetiştirme yurdunda kalan Albayrak, televizyondan gördüğü ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı örnek alarak başladığı teniste kısa sürede başarılı oldu.



Elazığ Spor Lisesi öğrencisi olan ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini toplayan Albayrak, son üç yılda katıldığı 4 il ve bölgesel turnuvada şampiyon oldu.



Albayrak, milli takım formasını giyebilmek için okul ve derslerinden arta kalan zamanlarında antrenman yapıyor.



AA muhabirine açıklama yapan Albayrak, 3 yaşından bu yana yetiştirme yurdunda kaldığını belirtti.



"3 yaşından beri devletin çocuğuyum. Benim annem ve babam devlet." diyen Albayrak, en büyük isteğinin kendisine sahip çıkan devlete vefa borcunu ödemek olduğunu söyledi.



Albayrak, bunu da teniste başarılı olarak gerçekleştirmeyi arzuladığını kaydetti.



Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı televizyondan izlediğini anlatan Albayrak, şöyle konuştu:



"Onu izlerken kendimi de orada hayal ediyordum. Ben de bir gün tenis oynayabilir miyim diye düşünüyordum. Sağ olsun devletimiz bize imkan sağladı. Tenise başladıktan sonra spor lisesini kazandım. Elazığ ve bölgede birçok turnuvada birincilik elde ettim. Bireysel olarak da birçok turnuvaya katıldım, orada ki maçlarda da kazandım."



Nadal'ı kendisine örnek aldığını ifade eden Albayrak, "Hedefim milli formayı giydikten sonra dünyadaki 4 büyük turnuvada ülkemi temsil etmek. Herkes büyüyünce anne ve babasına vefa borcunu nasıl ödüyorsa ben de bayrağımızı birinci sıraya taşıyarak devlete borcumu ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Albayrak, büyük başarılar elde ederek devlet yurdunda yetişen arkadaşlarına örnek olmak istediğine işaret ederek, "İnşallah hedefime ulaştıktan sonra ben de benim gibi devlet bünyesinde yetişenlere destek olmak istiyorum." dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç de devletin şefkatiyle kurumlarda barınan çocukların gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Kenç, "Bünyamin Albayrak derslerinde üstün başarı gösteren ahlakıyla da arkadaşlarına örnek olan bir çocuğumuz. Bünyamin uluslararası tenis turnuvalarında şampiyon olarak devletine borcunu ödemek istiyor." diye konuştu.



Bünyamin'i örnek alıyorlar



Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde beden eğitimi öğretmeni Ergin Murat Pamuk, Bünyamin'in küçük yaşlardan itibaren tenise ilgisi olduğunu aktardı.



Pamuk, "Bütün çocuklara aynı eğitimi verdik ama Bünyamin içlerinden sıyrıldı. Çünkü o çok hevesliydi. Kendisi milli takım formasını giymeyi çok istiyor. Tenise ilgi duyduğu için sürekli yanıma geliyordu, ben de antrenmanlara götürüyordum. Karşılığını almaya başladık ama daha büyük hedeflerimiz var. Diğer çocuklarımız da Bünyamin'in başarısını örnek alıyor." şeklinde konuştu.

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