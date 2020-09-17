Devrek Belediyesi dijitalleşme de ikinci sırada - Son Dakika

Devrek Belediyesi dijitalleşme de ikinci sırada

Sakarya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Cebeci ile Medipol Üniveristesi Öğretim Görevlisi Mustafa Çoruh'un ortaklaşa hazırladıkları "Zonguldak İli Kentlerinin Kent Dijitalleşme Endekslerine göre Sıralanması ve Dijitalleşme Seviyelerinin Kent Dijitalleşme Haritaları...

Devrek Belediyesi dijitalleşme de ikinci sırada, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Cebeci ile Medipol Üniveristesi Öğretim Görevlisi Mustafa Çoruh'un ortaklaşa hazırladıkları "Zonguldak İli Kentlerinin Kent Dijitalleşme Endekslerine göre Sıralanması ve Dijitalleşme Seviyelerinin Kent Dijitalleşme Haritaları ile Görselleştirilmesi" konulu tez Kent Araştırmaları dergisinde yayınlandı.

Akıllı Kent uygulamalarının kent güvenliğinin sağlanmasında, adreslerin bulunmasında, trafikte akışkanlık, enerji tasarrufu ve verimlilik sağlanması ve belediye hizmetlerinin etkinleştirilmesinde önemli olanaklar sunduğunun belirtildiği tez de, Devrek'in yüksek bir Kent Dijitalleşme Endeksine (KDE) sahip olmasının 'Devrek Belediyesi Bilgi İşlem Bölümü'nün başarılı uygulamalarına bağlanabileceği" yazıldı.

Zonguldak'ın 8 ilçesinde yapılan araştırmalarda Türk Telekom, TSO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyelerin ziyaret edilerek verilerin toplandığı açıklanan tez de, Devrek, Çaycuma ve Zonguldak belediyeleri Bilgi İşlem Müdürlerinin kendi uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgi paylaştığı ve öneriler sundukları da yer aldı.

Zonguldak ilindeki Kent Dijitalleşme Endeksi değerlerinde Zonguldak merkez ilçesinin birinci sırada olduğu ve bunun en önemli gerekçesinin de kentteki üniversite öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının Türkiye ortalamasının 2,5 katı olması ve Belediye Bilgi İşlem bütçesinin yüksekliği olarak gösterildi.

Sıralamada ikinci sırada yer alan Devrek'in yüksek bir Kent Dijitalleşme Endeksi'ne sahip olmasını ise, TSO'ya bağlı şirket sayılarının nüfusuna göre yüksek olmasına, üç adet tescillenmiş coğrafi işaretinin bulunmasına ve Devrek Belediyesi Bilgi İşlem Bölümünün başarılı uygulamalarına bağlanabilir görüşü yer aldı. Tezde, yapılan araştırmalardaki en önemli sonucun Zonguldak'ın en küçük ilçesi Gökçebey'in 3.sırada yer alması olarak görülürken bunun gerekçesi olarak da, ilçe sınırları içinde önemli oranda Ar-Ge bütçesine sahip firma olduğu, kaydedildi. Tezde yer alan Kritik Başarı Faktörleri (KBF) konusunda insan sermayesi ve belediye yönetişimi ve iş yapma kolaylığı faktörlerinde en iyi oranın Zonguldak merkez ilçesine ait olduğu belirtilirken, Teknoloji kabulünde Ereğli, İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında ise en yüksek orana Devrek'in sahip olduğu yer aldı. Bunu, Yenilik ortamıyla Gökçebey, Teknoloji altyapısıyla Alaplı, Akıllı kent uygulamalarıyla Çaycuma ilçesi izledi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek ilçesinin yüksek bir Kent Dijitalleşme Endeksine sahip olmasında büyük emeği ve uygulamaları olan Devrek Belediyesi Bilgi İşlem Bölümü personelini kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Sakarya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi dijitalleşme de ikinci sırada - Son Dakika

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