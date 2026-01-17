Deyr Hafir'e Dönüş Sevinci - Son Dakika
Deyr Hafir'e Dönüş Sevinci

17.01.2026 17:42
YPG/SDG'den kurtarılan Deyr Hafir'e dönen Suriyeliler, mutluluk ve zorlukları paylaşıyor.

Terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Halep'in doğusundaki Deyr Hafir beldesinde, uzun süredir yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönmeye başladı.

Beldeye akın eden siviller, yaşadıkları sevinci ve yaşadıkları zorlukları Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı.

Evine dönen Kays Ebu Hamdan, Deyr Hafir'e geri dönmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirterek "Evime geri dönüyorum. Bu kurtarma tüm Suriye halkına mübarek olsun. Allah muvaffak eylesin, sizi ve Müslümanları korusun." dedi.

Belde sakinlerinden Cuma Hammadi de yıllar süren mağduriyetin ardından evine kavuştuğunu ifade etti.

Hammadi, "Bugün en güzel duyguyu yaşıyoruz. Evimize geri döndük. Çok ama çok mağdurduk. Allah devletimizi muvaffak eylesin, tüm milletimiz için." diye konuştu.

Zor koşullarda göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan bir diğer Deyr Hafirli Ahmed Mustafa ise "Çok mutluyuz. Kurtarma ve zafer sonrası başka ne isteriz ki. Yerimizden edildik, Halep'e gittik, çok zor yollardan geçtik. Yerimizin kurtarıldığını duyar duymaz hemen evimize geldik." ifadelerini kullandı.

Evine dönüş yolunda duygularını dile getiren Halit Ebu Mustafa da yaşadıklarını kelimelerle anlatmakta zorlandığını belirterek "Duygularımı anlatamam. Deyr Hafir'e, evime gidiyorum. Hissettiklerimin ifadesi yok." dedi.

Hasan Ebu Musa ise zafer haberinin kendileri için bir umut olduğunu vurgulayarak, "Allah'a şükür zafer müjdesini aldık. Allah zaferi daim eylesin. Allah Suriyelileri mutlu etsin ve tüm Müslümanları korusun." şeklinde konuştu.

Deyr Hafir'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, evlerine dönen siviller ise beldede yeniden yaşam kurmaya başladı.

Kaynak: AA

