DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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6 saat önce

PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3, System.String[]
PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Pendik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Fırat Ilgaz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat Ilgaz Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine dönmek isteyen 34 HA 4444 plakalı otomobil sürücüsü Ali Çoban Cadde üzerinde seyir halindeki Hasan Alkan yönetimindeki 34 LU 7229 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı. Yaralı Hasan Alkan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Alkan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde tek yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

- İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışmaları (cep telefonu)

-Ambulanstaki vatandaşın görüntüsü

-kaza yapan araçların görüntüsü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-genel ve detay görüntüler

26.12.2019 -14.04 Haber Kodu : 191226156


- İstanbul
İstanbul, İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
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