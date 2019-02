Dha İstanbul Bülteni - 4

1- REİNA SALDIRGANI: BU EYLEMİ BEN YAPMADIM. ELİNDE KALAŞNİKOF OLAN KİŞİ BEN DEĞİLİM



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA



Ortaköy'deki eğlence merkezine Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl sonra mahkemede savunmasını yaptı. Kapalı oturumda savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Abdulkadir Masharipov'un "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenildi.



SAVUNMASINI TÜRKÇE YAPTI



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 10. duruşmada Abdulkadir Masharipov izleyicilerin ve gazetecilerin olmadığı kapalı oturumda savunmasını yaptı. Savunmasını Türkçe yapan sanık Abdulkadir Masharipov'a zorlandığı yerlerde de tercümanın yardım ettiği öğrenildi. Eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle önce İran'a, ardından Pakistan'a daha sonra da Türkiye'ye geldiğini anlatan Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'da da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını savunmasında anlattığı öğrenildi.



"OLAY GECESİ ELİNDE KALAŞNİKOF OLAN KİŞİ BEN DEĞİLİM"



Abdulkadir Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek internette haberlerde kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şok olduğunu söylediği belirtildi.



Sanık Masharipov, medyanın kendisinin öne sürdüğünü yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını söylediği kaydedildi. "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenilen Abdulkadir Masharipov'un tüm suçlamaları ve delilleri kabul etmediğini söylediği ifade edildi. Öte yandan Masharipov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiğini söylediği emniyet ifadesini ve Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesini mahkemede reddettiği kaydedildi. Sanık Masharipov'un savunmasının tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.



2- İMAMOĞLU: BAŞTAN İSTİFA ETSEYDİ EN DOĞRUSUYDU



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK Onur MERİÇ, Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD ziyareti sonrası bir gazetecininin "Binali Yıldırım'ın bugün istifa etmesi bekleniyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir" sorusu üzerine, "Ben takip etmiyorum Sayın Yıldırım'ın gündemini, baştan istifa etseydi en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Artık hayırlısı. Biz artık seçime bakıyoruz. 31 Mart'a hedeflendik. 31 Mart'ta ne olacağına bakıyoruz, hayırlı olsun" dedi.



"İSTANBUL'DA HER 4 GENCİN 1'İ İŞSİZ"



Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD yönetim binasında yaklaşık 2 saat süren ikili görüşme sonra gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin, "Sanırım, 5 yılda 150 bin istihdam vaadini yükselttiniz. Bu sayı kaça çıktı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli bir merkez olduğunu tekrar yineleyelim. Sayın Yıldırım, 'Bu belediyelerin işi değil' derken bunu kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum. Bilmesini beklemiyorum, çünkü belediye başkanlığı yapmadı. Ben belediye başkanlığı yaptım. Günde 200 - 250 randevu verdiğim oldu. Burada en az yüzde 50'si iş için geliyor. Hele hele son günlerde İstanbul'da her 4 gencin 1'i işsiz. 4 milyona yaklaşan işsizlik verileri var. Böyle işsizliğin konuşulduğu yerde en lokomotif kurumlardan biri belediyelerdir. Çünkü ilk kapısı çalınan kurumdur belediyeler. Bizim kapımız açık olacak belediye başkanı olarak, geldiklerinde en az yüzde 70'inin iş konusu hakkında geleceğini biliyorum. Bu ekonomik olarak bir hazırlıktır. İstihdam şöyle yaratılmaz; 'hadi her işletme 50 kişi alsın' desek olmaz. Anlamlı da olmaz. Biz bu şehrin iyi yönetildiği takdirde verdiği moral ve fırsatlarla yeni istihdam yaratacağına inanıyoruz. Sağlıklı iletişim ve insan kaynağını iyi tanımlarsanız ve verilerine sahip olursanız ki biz bunu Beylikdüzü'nde 40 bine yakın insanın CV'sini yarattık ve sürekli iletişim halinde olduk. Sonuç olarak 4 bin kişiye de sağlıklı iş imkanı sağladık. Biz temkinli vaatlerde bulunuyoruz. 5 yılda 150 bin insanımıza iş imkanı sağlayacağız derken bu, temkinli bir veriydi. Bunu 200 bine çıkardık. Bu bile temkinli veridir."



BAŞTAN İSTİFA ETSEYDİ, EN DOĞRUSUYDU



İmamoğlu, bir gazetecininin "Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan bugün istifa etmesi bekleniyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir" sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, "Ben takip etmiyorum Sayın Yıldırım'ın gündemini, baştan istifa etseydi en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Artık hayırlısı. Biz artık seçime bakıyoruz. 31 Mart'a hedeflendik. 31 Mart'ta ne olacağına bakıyoruz, hayırlı olsun" dedi.



TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de, "Birçok konuyu Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli arkadaşlarla birlikte konuştuk, istişareler yaptık. Bizim geleneksel olarak baktığımız konunun hakkını verdik. Daha önce de dediğimiz gibi, İstanbul eşittir ülke. Bu güzel şehrin tabii ki sorunları bir kalemde silinecek gibi değil. Ama muazzam bir şekilde bilgi akışı oldu. Ekonomi, göç ve her şeye sanki dokunduk. Tabii her seçim döneminde ister istemez kullanılan dillerin sertleşmesi sivrileşmesi toplumda ayrı kamplara böler bir pozisyona geliyor. Ama sayın İmamoğlu'na teşekkür etmek isterim. Özellikle kullandığı üslup, kullandığı kelimeler ve iletişim biçimi örnek olurcasına kutuplaşmayı körükleyen değil, aşağıda çeken bir yapı. Bu durumda bütün Türkiye geneline yayılmasının gönülden dileriz" dedi.



(GENİŞ HABER)



3- BAHÇELİEVLER'DE BOŞALTILAN SİTE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,



Bahçelievler'de 11 katlı bir site riskli olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor.



Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 80 daire ve 12 dükkandan oluşan bir site çökme riski nedeniyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bina sakinlerine 3 gün süre verildiği öğrenilirken boşaltılan daire ve iş yerleri mühürlendi.



Bina sakinleri belediyeden binanın sağlamlığı konusunda inceleme talep ettiklerini, belediyenin incelemenin ardından siteyi boşaltma kararı aldığını söyledi. 1957 yılında yapılan sitenin sakinlerinden Niyazi Dumlu, "Mahalle ismini bu siteden almıştır. Burada şu anda kiracıyım. Sitede dükkanım var. Belediye ekipleri geldi mühürledi. Eşyalarım her şeyim kilit altında kaldı. Gerekçesi bina yıkılacak, tahliye ediliyor. Binaya çürük raporu aldılar. Bina çok depremler atlattı. Hiç bir hasar yok" dedi. Bu arada boşaltılan site havadan da görüntülendi



4- KARTAL'DA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,



Kartal'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.



Yangın saat 12.00 sıralarında Soğanlık'taki Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evdeki dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen bir kadın ile bir kız çocuğuna ambulansta müdahele edildi. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.



