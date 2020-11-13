DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

Cinnet getiren pazarcı, eşi ve kızını bıçakla öldürdü

İZMİR'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel K. (50) ve kızı Melike K.'yi (22) bıçakla öldürülen Mustafa K. (55) jandarma tarafından gözaltına alındı.

3 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra istifa edip, pazarcılığa başladığı öğrenilen Mustafa K., bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayıp, eşi ve kızını öldürdüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine, jandarma, Mustafa K'nın Poyracık Mahallesi, Park Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki evine gitti. Jandarma ekipleri, evin mutfağında Mustafa K.'nin eşi Nergüzel K.'nin, yatak odasında da kızı Melike K.'nin kanlar içindeki cesetleri ile karşılaştı. Anne, kızın vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Eşi ve kızını öldüren Mustafa K., balkonda sigara içerken bulunup, gözaltına alındı. Mustafa K.'nin kendisini gözaltına alan jandarmalara, "Beni neden öldürmüyorsunuz" diyerek, bağırdığı öğrenildi. Yakınları, iki aydır psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa K.'nin, görme yetisini kaybetmek üzere olan eşinin durumuna üzüldüğünü, bundan zamanında doktora götürmediği için kendisini sorumlu tuttuğunu belirtip, bu nedenle cinnet getirip, eşini ve kızını öldürmüş olabileceğini söyledi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cesetleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Nergüzel K. ve kızı Melike K.'yi fotoğrafları-Eşi ve kızını öldürünen Mustafa K.'nin fotoğrafı-Olayın meydana geldiği evin dışardan görüntüsü-Jandarmalardan görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK ( İzmir ),

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Boşandığı eşi tarafından öldürülen Çilem Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, boşandığı eşi Alper Gül (33) tarafından tabancayla öldürülen bir çocuk annesi Çilem Kılıç (23) gözyaşları içinde toprağa verildi. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze töreninde genç kadını son yolculuğuna yakınları, arkadaşları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri uğurladı.

3 yıl önce hükümlü kadrosundan girdiği Dikili Belediye İmar İşleri Müdürlüğü'ndeki işinden 15 gün önce istifa eden Alper Gül, geçen 11 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, bir süre önce boşandığı Çilem Kılıç ile İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak ile 13 Sokağın kesiştiği kavşakta karşılaştı. Gül ve Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kılıç, belindeki tabancasını çıkartıp, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında peş peşe ateşledi. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Gül koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çilem Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı. Gül, burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da aynı tabanca ile ateş etti. Gül, daha sonra tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper Gül'ün cenazesi ise morga gönderildi. Yapılan araştırmada Alper Gül ve öldürdüğü eşi Çilem Kılıç'ın ikinci evlilikleri olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞAlper Gül'ün çocuk yaşlardayken Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü için uzun yıllar cezaevinde yattığı öğrenildi. Tahliyesinin ardından geldiği Dikili'de hüküm kadrosundan Belediye'de İmar İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gül'ün geçen yıl da Şerafettin Pınar'ı çıkan tartışmada bacağından yaralayınca bir kez daha cezaevine girdiği öğrenildi. Yaralama suçundan yattığı cezaevinden de 3 ay önce tahliye olan Gül'ün, haziran ayında sosyal medya hesabından paylaştığı emekli polis memuru olan babasından kalan ata yadigarı tabancayla da katliamı gerçekleştirdiği saptandı.

3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞBu arada Çilem Kılıç'ın 3 ay önce polise başvurup, koruma talebinde bulunması üzerine Alper Gül hakkında uzaklaştırma kararı alınıp, kendisine tebliğde bulunulduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİAslen Manisa Akhisarlı olan Çilem Kılıç'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından bugün alınan cenazesi Dikili Mezarlığı'na getirildi. Burada pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine, Kılıç'ın yakınları, arkadaşları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Öğle vakti beklenmeksizin kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.Kılıç'ın aynı olayda yaralanan annesi Selime Özduran ve onun komşusu Sibel Yarcı'nın Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KADIN CİNAYETLERİ KINANDIDikili Kadın Platformu tarafından Kılıç'ın mezarı başında yapılan basın açıklamasında kadın cinayetleri kınandı. Dikili kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Hamarat, "Maalesef kadın cinayetleri bir türlü durmak bilmiyor. Bu cinayetlerin önüne geçilebilmesi için6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun bir an önce uygulanması gerekiyor. Biz kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.Platform üyelerinden Demet Önal da, "Bugün bu seferde Malatya'dan bu konuda acı bir haber aldık. Dikili'den Çilem, Denizli'den Tuba, Muğla'dan Hafize. İsyanımız büyüyor, öfkeliyiz. Çünkü eğer yasalar uygulansaydı, katillere iyi hal indirimi olmasaydı bu kadın arkadaşlarımız ölmeyecekti. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bu kadın kardeşlerimiz ölmeyecekti. Tek bir kişinin ölüm haberini almayana dek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.Öte yandan boşandığı eşini öldürüp, evini bastığı eski kayınvalidesi ile onun komşusunu ise yaralayıp aynı tabancayla intihar eden Alper Gül'ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cenaze namazının kılınması-Cenazeye katılanlardan görüntü-Ağlayan yakınları ve arkadaşlarından görüntü-Dikili Kadın Platformu'nun görüntüsü-Olay yerinden arşiv görüntüleri-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir),

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Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedefimiz; verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek" dedi. Karaismailoğlu, 'Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye' yaklaşımıyla hazırladıkları Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile de dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere havayolu ile Kastamonu'ya geldi. Kent protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kastamonu- Çankırı yolu üzerinde devam eden Kırık Barajı Varyant yolu şantiyesini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLIYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında, son 18 yılda Kastamonu'nun, ülke çapında gerçekleştirilen yatırımlardan aldığı ulaşım ve iletişim payının 6 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, "Ülkemizde tüm ulaşım modlarını birbirine entegre ederek, günümüz teknolojisini kullanan ve geleceğin teknolojisine hazırlanan altyapı yaklaşımı ile, yerli ve milli kaynaklarımızı önceliklendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz; verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek. 'Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye' yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. Intermodal yani çoklu taşımacılık yöntemleri ile Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün incelemede bulunduğumuz Kastamonu-Çankırı Yolu projemiz de Türkiye'nin küresel lojistik bir güç olmasına katkı sunacak önemli projelerden sadece bir tanesidir" dedi.

'DEVAM EDEN 11 İŞİMİZ VAR'

Kastamonu'da da canla başla çalışmaya devam ettiklerini, Türkiye için yaptıkları tüm projelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini hep yanlarında hissettiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de 600 kilometre devlet tünel yolumuz var. 2002 yılında Türkiye'deki toplam tünel yolu uzunluğu, 50 kilometreydi. Şu anda Kastamonu'da çalışan tünel uzunluğumuz 11 kilometre. İnşaatı devam edenlerle birlikte 47 kilometrelik bir tünel uzunluğu var. 2002 yılında Türkiye genelinde tünel yolu uzunluğu 50 kilometreyken, şu an sadece Kastamonu'da 47 kilometre. Türkiye'de çalışan tüneller 600 kilometre, 200 kilometre daha inşaatı devam eden tünellerimiz bulunuyor. Ülkemizin geldiği boyutu örnek olarak ifade etmek isterim. Yine 2002 yılında Kastamonu'da sadece 47 kilometre bölünmüş yol bulunmaktayken, şu anda 329 kilometrenin üzerinde olan ve çalışmaları süren bölünmüş yol uzunluğumuz var. Yine 2002'ye kadar Kastamonu'da sadece 246 milyon TL'lik karayolu yatırımı yapılmışken, şu anda 5.6 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Devam eden projelerimizle birlikte 9.6 milyar TL'lik karayolu yatırım olarak 2002'den beri Kastamonu'da yapılmış işler var. Devam eden 11 işimiz var, bunların da en kısa zamanda bitirilmesi için buradaki programımıza devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu programın ardından, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bakan Karaismailoğlu'nun karşılanması-Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, -

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Otomobil motoruna sıkışan köpek, 2 saatte kurtarıldı

*- Antalya'da bir sokak köpeği, bir otomobilin motor aksamına sıkıştı.

*- Araç sahibinin farkettiği köpek, itfaiye ekibinin 2 saatlik çabası sonucu kurtarıldı ve veterinere götürüldü.

İlginç olay Antalya'nın Liman Mahallesi Boğaçay Caddesi'nde yaşandı. Otomobilini iki gün önce cadde üzerinde park eden Turgay Batmaz, bu sabah döndüğünde motor bölümünden ses duydu. Otomobilin motor kaputunu açınca sıkışmış sokak köpeğini fark eden Batmaz, önce çevre esnaftan yardım istedi. Çevre sakinlerinin çabası yeterli olmayında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. Kısa sürede caddeye gelen kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından köpeği sıkıştığı motor bölümünden kurtardı. Titreyen ve su verilen köpek, tekrar kaçmaması için boynundan iple bağlandı. İtfaiye ekipleri, "Biz ilk defa böylesine büyük bir köpeği motor bölümünden kurtardık" dedi.Araç sahibi Batmaz ve arkadaşı, sıkışan köpeği tedavi için veterinere götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Köpeğin sıkıştığı motor bölümündeİtfaiye ekibinin köpeği çıkarma çalışmasıKöpeğin motorun alt bölümünden çıkarılırkenRÖP: Esnaf Yaşar Batur ile röportajKöpeğin titrer halde Köpeğe su verilirken ve boynundan iple bağlanırkenDetay

HABER: Ahmet İSTEK-KAMERA: ANTALYA,

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Ara tatil, Kuşadası esnafına 'can suyu' olacak

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğrenciler için başlayacak 9 günlük ara tatil esnafın yüzünü güldürecek. Açık olan otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 50'lere ulaştığı ilçede, yerli turistlerin tatil boyunca turistik çarşı ve sokakları hareketlendirmesi bekleniyor.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin 16-20 Kasım tarihleri arasında, ara tatile girecek olmasıyla birlikte yerli turist akınına uğrayacak. Tatilin hafta sonları ile 9 güne çıkması, ilçedeki otellerin doluluk oranının da yüzde 50'lere ulaşmasını sağladı. Tatil boyunca Kuşadası'na gelecek ziyaretçilerin başta turistik çarşı olmak üzere Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'na hareketlilik getirip, ölü sezonda esnafa can suyu olması bekleniyor.

Kuşadası'nda el işi takıların satıldığı 'Hanımeli' Sokağı'nda yaklaşık 10 yıldır esnaflık yaptığını belirten Ayşe Alan Özcan, "Kuşadası, bir turizm kenti olduğu için uzun olan her tatil döneminde buraya turist geliyor. Yerli veya yabancı olsun gelen her turistin alış-veriş yapması işlerimize olumlu yönde yansıyor. 9 günlük ara tatilde de umudumuz satışlarımızın artması yönünde" dedi.

Kahramanlar Caddesi üzerinde tekstil dükkanı olan Turgay Direkçi ise "Bu sezon işlerimiz çok iyi gitmedi. Kış mevsiminde olan ara tatiller her zaman esnafa ilaç gibi gelir. Kuşadası'nda şimdiden canlılık yaşanmaya başladı. Umarım bu işlerimize de yansır" diye konuştu.

'AİLELERİ KUŞADASI'NA BEKLİYORUZ'

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek de "Kuşadası'nda kasım ayı olmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Açık olan turistik tesislerimizde hareketlilik başladı. Özellikle 5 yıldızlı otellere baktığımızda istediğimiz doluluk oranını yakaladık. Kuşadası; Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın. Bu nedenle bütün aileleri Kuşadası'na bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kuşadası sahil bandından görüntü-Ayşe Alan Özcan ile röp.-Turgay Direkçi ile röp.

-Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ile röp.

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80'i tarandı, 163 saat dalış yapıldı

TUNCELİ'de, 314 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku'yu bulmak için 29 günde 163 saat dalış yapıp, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 80'ini taradı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 80'İ TARANDI

Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim tarihinde 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıyor.

15 Ekim günü başlatılan arama çalışmalarında bugüne kadar Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 80'i taranırken, ekipler 163 saatlik dalış gerçekleştirdi. Ancak Gülistan'a ait ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında sorumlu tuttukları erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, 5 Ocak günü evde olmadığını söyledi. Doku, "314 gündür burada Gülistan'ın bedenini bekliyoruz. İki gün önce HTS kayıtları geldi. HTS ve PTS kayıtları dosyaya giriyor. Z.A.'nın saat 18.00'de evde olduğu söylendi. 6 Ocak günü annesi, Z.A.'ya 'Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?' diye mesaj atıyor. Annesi bile oğlundan şüpheleniyor. Dalgıç ekibiyle görüştüm, parsel, parsel arıyoruz. Munzur Nehri cihazlarla tarandı. Müthiş bir çalışma ve emek var. Özellikle dalgıç ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu işi sağlayan Valimiz Mehmet Ali Özkan su üzerinde hiçbir şüphenin ve ihtimalin kalmaması gerektiğini söylüyordu. Kaldı bir haftamız, aramalar bittiğinde biz elimize bir rapor alacağız. Ondan sonra sürecimizi o şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.