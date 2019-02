Dha Yurt Bülteni -17

Millet İttifakı'nın Manisa ve Sarıgöl adayları tanıtıldıMANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti adaylarını Sarıgöl ilçesinde tanıttı.

MANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti adaylarını Sarıgöl ilçesinde tanıttı. İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu tanıtıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



CHP Sarıgöl İlçe Lokali önünde bir araya gelen İYİ Parti ve CHP'liler, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu ile Şehit Esin Akay Caddesi boyunca esnafı selamlayarak, aday tanıtımının yapılacağı Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'na geçti. Aday tanıtımına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başvirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra söz alan CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, seçilmesi halinde belediyenin kapılarının halka açık olacağını söyledi. Eroğlu, herkesin kolaylıkla ulaşması çıkması için kapım vatandaşlarıma açık olacak. Muhtarlarımı küstürmeyeceğim. Yapılması gereken işleri mevsiminde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğim" dedi. İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı da Manisa'nın daha güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm ilçelerimizi kucaklayan bir anlayışla Manisamızı daha ileri kentler arasına taşımak istiyoruz" dedi.



'BİZLER KORKU YERİNE SEVGİ VERECEĞİZ'



CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Çok şey vaat ettiler ama hiç birini yerine getirmediler. Ümit siyasetinden vazgeçtiler şimdi korku siyaseti yapıyorlar. Ne diyorlar; '31 Mart'ta seçim var. Bu seçim beka meselesi' diyorlar. Heyecan yaratmak yerine korku salarak, şeytanlaştırarak değil kardeşleştirerek karşılarında biz varız. Millet İttifakı olarak destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Yunusemre ilçesinde oy kullanacağım. Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'ye oyumu vereceğim" dedi.



Şehidin anne ve babası, çocukları için yazdığı şiiri okurken ağlayan öğrenciyi bağrına bastı



KARABÜK, - KARABÜK'te, Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, okullarının ismini taşıyan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına Türk bayraklarıyla yürüdü. Şehidin anne ve babası çocukları için şiir okurken gözyaşlarına boğulan öğrenciyi sarılıp, bağrına bastı.



Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in şehit düşmesinin ikinci yılının anısına yürüyüş düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin Türk bayraklarıyla yürüyüşüne Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı. Yürüyüşte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Şehidim hakkını helal et bize' sloganları atıldı. Şehit Umut Aytekin'in Karabük Mahallesi'nde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Yürüyüş, şehidin anne ve babasının yaşadığı evinin önünde sona erdi. Burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 7'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Şimşek, şehidin anısına yazdığı şiirini okurken gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Hasan Aytekin ve annesi Zehra Aytekin, Feyza Nur Şimşek'e sarılıp bağrına bastı. Hasan Aytekin, "Bizi yalnız bırakmadınız, çok memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun. Vatanımız sağ olsun." dedi.



Zehra Aytekin ise, "İyi bir evlat yetiştirmişiz bu vatana, bu millete." diye konuştu.



İŞTE KAPAKLI'DA BULUNAN DOĞAL GAZ



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve İstanbul'da doğal gaz bulunduğunu belirterek, "Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor" açıklamasını yaptı.



Bakan Dönmez'in açıkladığı Kapaklı'daki doğal gazın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın(TPAO) yürüttüğü sondaj çalışmasının ardından Kapaklı'nın Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonunda bulunan doğal gazın görüntüleri de ortaya çıktı.



Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli 'sera' kredisi (2) - Yeniden



ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu için, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8,25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu kaydetti. Aydın, kredi için başvuruların bugünden itibaren başladığını da belirtti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen 'Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Antalya'da bir otelde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve yönetim kurullarının katıldığı toplantı öncesinde, seracılıkta dönüşümle ilgili sağlanacak destekler ve finansman konularıyla ilgili açıklamada bulunuldu.



'HÜSEYİN BEYİN ANTALYA'DA MÜJDESİ VAR'



Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün Antalya'ya gelirken güzel müjdeli bir haberle geldik. Dün Sayın Bakanımız Berat Albayrak açıkladı, 'Hüseyin Bey'in Antalya'da müjdesi var' dedi. Biz de dört gözle bekliyoruz, ne müjdesi varsa. Hepimiz o müjdeyi bekliyoruz" diyerek, sözü Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a bıraktı.



7 YIL VADELİ SERA KREDİSİ



Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'nın yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu konusundaki krediler ve vade sürelerini açıkladı. Aydın, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8,25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu kaydetti. Ayrıca 14 ay vadeli işletme kredisi sağlanacağını belirten Aydın, kredi için başvuruların bugünden itibaren başladığını da açıkladı.



Bu paketle birinci amacın belirli bölgelerdeki yoğunlaşmayı özellikle jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerine yaymak olduğunu belirten Aydın, "Salt belli kentlerde değil. Bunu yaparken tarımsal üretimin geliştirilmesi ve artırılmasını amaçlıyoruz. Başka ne amaçlıyoruz, kapasitenin ve üretimde verimin artırılması ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bunlar bizim temel amaçlarımız, böyle yaptığımızda üretim maliyetleri düşecek, fiyatlara olumlu yansıyacak ve daha kaliteli, nitelikli ürünleri daha az maliyetle sahiplenmiş olacak insanımız" diye konuştu.



İLK İKİ YIL ÖDEMESİZ



Krediden yararlanacak olanları da açıklayan Aydın, "Bir defa yeni sera yapan herkesi kapsayacak. Ama halen sera atılsa onun üretime katılması, modernizasyonu, onarımı, tadilatı, el değiştirmesi veya mevcudun onarımı ve tamiratı. Bütün amaç kapasite ve verimliliği artırmak. Kim bunları yapmak isterse işte biz onlara son derece kaliteli finansman sağlayacağız. Kaliteli finansmanın altını çiziyorum. İki şeyin alt grubuyla onu izah edelim, unsurlarından biri vade, Türkiye'de imalat, yapım döneminde vadelendirme yapıyoruz. Halbuki bir şey başlayıp bitmeden onun taksitlerinin de başlamaması gerekiyor. Eğer başlatırsak çok pahalı bir şey yapmış oluruz. Ona ayırdığımız kaynak yetmez ve bizi sıkıntıya sokar. Burada ne yapıyoruz, iki yıla kadar bir defa ödemesiz olacak. Bir seranın yapımı elbette iki yıl sürmüyor ama her ahvalde 2 yıla kadar ödemesiz dönem verebileceğiz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz" dedi.



YATIRIMIN YÜZDE 75'İNE KADAR



Yatırımın seralarda 7 yıldan çok daha kısa sürede geri döndüğünü de anlatan Aydın, daha rahat hareket edilsin diye 7 yıla kadar vade süresi belirlendiğini kaydetti. Devletin sübvanse ettiği miktara kadarki yatırımlarda vade kadar fiyat avantajıyla da karşılaşılacağını anlatan Aydın, "Ama mutlaka bir özkaynağın bulunuyor olması lazım. Yüzde 75'ine kadar, yani sera 100 birimlik bir yatırımsa, 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırım bittikten sonra işletme kredisi verilecek ve 14 ay. Burada ürünlere göre yeni hesaplanmış piyasa koşullarında bir işletme kredilendirmesini de yapmış olacağız. Bütün amacımız ülkede bu meyandaki üretimin artırılması, farlı bölgelerde farklı şekilde yapılıyor olması buradaki rekabeti artırmamız" diye konuştu.



10 MİLYON TL'YE KADAR İNDİRİMLİ FAİZ



Faiz indirimli kredi üst limitinin 10 milyon lira olduğunu, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyon desteği olduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, "Bu 8,25 bir yatırım kredisinin faiz oranıdır. Daha küçük ölçekte, farklı yapıda alırsanız o biraz daha nitelik arz ediyor. Bu biraz daha ortalama. Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, faiz oranı son derece cazip, uygun faiz oranı 10 milyon TL'ye kadar. 2020 yılına kadar da bunu devam ettireceğiz" dedi.



İŞLETME KREDİLERİ DE GÜNCELLENDİ



İşletme kredilerindeki birim maliyetlerinin de güncellediğini kaydeden Aydın, "Ona biz eskiden ikraz birimi diyorduk, şimdi ürün bütçeleri diyor arkadaşlarımız. Ürün bütçelerimizi güncelledik ve cari piyasa koşullarına uygun hale getirdik. Peki niye böyle yaptık, artık bu işi yapanın cebinden bir para çıkmasın, onun bütününü sağa sola borçlanmasın, tamamını bu işlemi yapan Ziraat Bankası'yla yerine getirsin diye yapıyor hale geldik" dedi.



UYGULAMA BAŞLADI



Yeni kredi uygulamasının seracılığın yoğun yapıldığı Antalya, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu ve Türkiye'nin bütün bölgelerinde bugünden itibaren başladığını belirten Aydın, "Hangi Ziraat Bankası şubesine giderseniz bu ürün başlamıştır. İster tamirat tadilat, ister çalışmayanı satın alma, isterse yeni yatırım olsun, bunların yapım dönemi genelde nisan, mayıs haziran ama bize bugünden itibaren başvurursanız kredilerinizi hazır hale getireceğiz. Dolayısıyla inşaat dönemi başladığında hiç zaman kaybetmeden bir an önce üretime dönmesi için hazır hale getirebiliriz" diye konuştu.



AFET MAĞDURLARINA ERTELEME



Hüseyin Aydın, Antalya ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde afetler nedeniyle üretimleri zarar gören çiftçiler hakkında da konuştu. Doğal afetlerin tarımsal üretimin kaçınılmaz bir realitesi olduğuna işaret eden Aydın, "Biz bundan etkilenen bütün üreticilerimize, bu tarz üretimde sıkıntıya giren kardeşlerimiz varsa hepsinin kredisini yeniden vadelendiriyoruz. Eğer hasar gördüyse onlara yeniden onarım için kredi veriyoruz. Yok ben kendi imkanlarımla yaparım ama verilen krediyi geri çağırmayın diyenlere de uzun ödenecek yeni vadeler veriyoruz" dedi.



Bozbey: İnegöl de gülümseyecek



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey İnegöllülerle buluştu. Atatürk Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret ederek destek isteyen Bozbey, "Nilüfer nasıl gülümsüyorsa, İnegöl de gülümseyecek" dedi.



İnegöl'e gelen CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, CHP ve İYİ parti ilçe yönetimlerini ziyaret etti. Başkan Adayları Bozbey ve Özdemir, esnafı tek tek gezerek destek istediler. İYİ Parti ziyaretinde konuşan CHP İlçe Başkanı Necmi Demir; "Yüzlerimizi güldürecek olan iki adayımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mustafa Bozbey ve Hakan Özdemir ile birlikteyiz. İnşallah bu yolculukta başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. İYİ Parti İlçe Başkanı Eray Soral da "Birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart'ta hem İnegöl'ün hem de Bursa'nın yüzü gülecek. Birlikte çalışacağız, 31 Mart akşamı da iki başkanımızı kutlayacağız inşallah" dedi.



BİSİKLET YOLLARI



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey ise "Kol kola omuz omuza verecek bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk hayırlı olsun. İnşallah İnegöl'e çok büyük işler yapacağız. İnegöllüler hem bizleri hem de Hakan kardeşimi destekleyerek yıllardır yapılamayan, söylemde kalan bir çok hizmeti yapacağız. Bir çok konuyu birlikte çözerek; İnegöllüleri de gülümsetmek için yola çıktık. Tüm İnegöllülere sevgi saygılarımı gönderiyorum. 20 yıllık bir tecrübeye sahibiz. O kenti örnek ve lider yaptık. Niçin İnegöl'de lider ve örnek olmasın. Tarihi, sanayisi var. Mobilya sanayisinde öncü... Tarımı var. Ama gel gelelim markalaşamamış bir ilçemiz. Biz marka bir kent olma noktasında çalışacağız. İnsani gelişmede Nilüfer 5. sırada. Niçin İnegöl de ilk 5'te yer almasın? İnegöl özel bir yer. İnegöl'ün turizm potansiyeli de var. Bunu biz yapacağız. İnegöl kıymetli ve özel bir yerdir. Hakan kardeşimizle hak ettiği değeri ortaya koyarak birlikte gülümseteceğiz. Sizinle burada olduğum için son derece mutluyum. İnegöl'de de çok şey değişecek. İnegöl'de yıllardır bisiklet kullanımı vardır. Biz Nilüfer'de 170 km bisiklet yolu yaptık. İnegöl'de kaç km bisiklet yolu var? İnegöl'de Hakan Özdemir'e Büyükşehir'de Mustafa Bozbey'e sahip çıkacaksınız. Genç kardeşimiz heyecanlı, bizde de tecrübe var. Birlikte yol alacağız. Bu kentin layık olduğu seviyeye gelmesi bizim boynumuzun borcu. İnegöl'de hava kirliliği sorunu da var. Onu da çözeceğiz. İnegöllü de temiz hava soluyacak. Sanayiciye destek vereceğiz. Fuar alanı için bir çalışma başlatılmış ama yarım kalmış. Biz onu tamamlayacağız. Burada sadece mobilya değil tarım fuarı da yapılıyor. Kırsalda da tarımı destekleyeceğiz. Onların da mutlu huzurlu olmasını sağlayacağız. Biz bunları Nilüfer'de yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Allah utandırmasın. 31 Mart'a kadar bir süremiz var. Kapı kapı dolaşacağız. Projelerimizi insan odaklı hazırlayacağız. İnsanları huzurlu ve mutlu olmasını sağlayacağız. Bunu yapacak tecrübemiz var. Projelerimizi 4 Mart'tan itibaren net olarak ortaya koyacağız. Siz bu projelerimizi takip edeceksiniz. Nilüfer nasıl gülümsüyorsa, İnegöl de gülümseyecek.



ANKETLERLE İYİYİZ



Anketlerde İnegöl'de de olduklarını ifade eden Bozbey, "Bursa'nın genelinde de iyiyiz. İlçelerin tamamında da iyiyiz. Daha iyi olacağız. Daha iyi olmaz zorundayız" İfadelerini kullandı. İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ise "Bugün Mustafa Bozbey başkanımızı İnegöl'e davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Köyümüzden mahallemizden Hayriye'den başlıyoruz. Ardından diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz. Projelerimizi 10 gün içinde açıklayacağız. İnşallah Bursa ve İnegölümüzü Nilüfer gibi yapacağız. Biz hazırız. Siz de hazır mısınız?" diye konuştu.



