Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (2) - Son Dakika

VALİLİK: 20-25 BİNANIN ÇATISI ZARAR GÖRDÜ

Tekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen hortumda sahilde bulunan 20-25 binanın çatısının zarar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dün sosyal medya hesaplarımızdan meteorolojik verilere göre yaptığımız uyarının ardından, bugün Marmara Ereğlisi ilçe merkezinde saat 13.20 sularında sağanak yağışla birlikte başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayı meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak ilçe merkezi Sahil Caddesi'nde 20- 25 binanın çatısının zarar gördüğü (iki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuş), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restoranının hasar gördüğü, herhangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği; AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşehrilerimizin bilgisine sunulur."BALKON DUVARI KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜTekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahalleleri açıklarında meydana gelen hortum bazı ağaçları devirirken, birçok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı. Denizden gelen hortum Sahil Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaların sandalyelerini ve tabelalarını da uçurdu. Fırtına ve hortumu gören vatandaşlar hemen kendilerini güvenli yerlere attı. Bir apartmanın balkon duvarı da hortumla birlikte alt kattaki kafeterya tentesinin üzerine düştü. Bu sırada kafeteryada oturanlar gürültü ile içeriye kaçarak son anda kurtuldu.'15-20 SANİYE SÜRDÜ'Kafeteryanın işletmecisi Süleyman Altıntaş, hortumunu denizden geldiğini ve sadece 15-20 saniye sürdürdüğünü belirterek, "Misafirimle otururken karşı masada çocuklarım oturuyordu. Birden öyle bir fırtına afet koptu ki. Yan taraftaki komşunun masa ve sandalyeleri üzerimize doğru gelmeye başladı. Çocuklarım masadan kalkmasıyla bir yukardan bir ses geldi, hepimiz şaşırdık her taraf toz duman oldu. Her şey uçtu. Yaklaşık 15-20 saniye sürdü. Bir baktık ki aparmanın üçüncü katındaki bir balkonun duvarı üzerimize düştü. Buna şükür çocuklarıma bir şey olmadı" diye konuştu.BELEDİYEDEN UYARI

Yaşanan hortumla birlikte belediye ekipleri zarar gören ev iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Belediyeden anons yapılarak, zarar görenlerin kendilerine başvurmaları istendi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaşanan afet nedeniyle zarar gören vatandaşların belediye olarak yanlarında olduğunu söyledi. Ata, "Yaşanan bu afet nedeniyle öncelikle ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada can kaybının olmaması bizi son derece mutlu etmiştir. Zarar gören vatandaşlarımıza belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.