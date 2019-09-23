Dha yurt bülteni - 21

4 aylık hamile kadın kucağındaki 1 yaşındaki çocuğuyla eşi tarafından dövüldü

ADIYAMAN'da 4 aylık halime Saadet Sevim, tartıştığı eşi Fatih Sevim tarafından kucağında 1 yaşındaki çocuğu varken tekme- tokat dövüldü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, Fatih Sevim polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Saadet ve Fatih Sevim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Sevim, kucağında 1 yaşında çocuğu olan hamile eşi Saadet Sevim'i tekme tokat dövmeye başladı. Saadet Sevim aldığı darbelerle yere yığılırken, Fatih Sevim çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saadet Sevim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevim'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Fatih Sevim'in eşini dövdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Hamile kadının ambulansa alınması

Eşinin gözaltına alınması

Güvenlik kamerası görüntüleri

Çevrede toplanan vatandaşlar

Polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB

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Polisevi önünde fünye ile patlatılan bavuldan kadın iç çamaşırı çıktı



ERZURUM Polisevi önünde bırakılan bavul polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan bavuldan kadın iç çamaşırı çıktı. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Gürcistan uyruklu kadın, "Alkollüydüm, yorulunca bıraktım" dedi.

Olay bugün akşam saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki polisevi önünde bırakılan bavul, polisi alarma geçirdi. Güvenlik kameralarını takip eden polisler, gözlüklü bir kadının bavulu polisevi VIP girişine bıraktıktan sonra Çaykara Caddesi'ne doğru gittiğini belirledi. Harekete geçen polis, bavulun çevresini güvenlik şeridine alarak bomba imha ekibini bilgilendirdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli bavulu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Parçalara ayrılan bavuldan kadın iç çamaşırı, parfüm ve ayakkabı çıktı.

Cumhuriyet caddesinin yaya ve araç trafiği açısından en kalabalık olduğu anda yaşanan olay meraklı vatandaşların ilgisini çekti. Olay yerine toplanan vatandaşlar, bavulla ilgili yapılan çalışmaları cep telefonlarına kaydetti.

Bu arada buvulu bıraktıktan sonra Çaykara caddesine doğru giden kadın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen kadının ilk ifadesinde "Alkollüydüm, yorulunca bavulu bıraktım" dediği öğrenildi. Gürcistan uyruklu kadın, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-Bomba imha ekibinin şüpheli çantayı incelemesi ve fünyeyi yerleştirmesi

-Şüpheli bavulun fünye ile patlatılma anı

-Meraklı vatandaşlardan detay

-Yabancı uyruklu kadının polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 04.17 BOYUT: 479 MB

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Amca cinayetinde 2 kız kardeş adliyeye sevk edildi (2)

'KARDEŞİMİ SAVUNMUŞTUM, PİŞMANIM'

Samsun'da amcası Bekir Ö.'yü bıçakla yaralayarak ölümüne sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Ö. (22) tutuklandı, kardeşi Seda Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amcasının kardeşine sopayla saldırıp yere düşürdüğünü öne süren Ebru Ö., "Hedef gözetmeden bıçağı rastgele savurdum. Kardeşimi savunmuştum. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dedi.

SAMSUN

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26. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde sinemaya emek verenler ödüllendirildi

ADANA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinemaya emek verenler ödüllendirildi. Berlin Film Festivali'nde 'Altın ve Gümüş Ayı' ödüllerini alan Çin sinemasının yönetmeni Xie Fei'ye 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi.

26'ıncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında açılış ve onur ödülleri gecesi Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi. Geceye, festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk Sineması'nın tanınan yüzleri ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Altın Koza Film Festivali'nin Cannes Film Festivali'nden sonra çok önemli bir yerde olduğunu belirterek, "Ben Cannes Film Festivali'nden sonra Adana Altın Koza Film Festivali derim. Ben taze bir belediye başkanıyım. Öncesinde Seyhan ilçe belediye başkanıydım. Altın Kozayı çok önemsiyoruz. En güzeli olsun istedik, size yakışanı istedik. Yönetim kurulunu sanatçılardan seçtik. Hiçbiri de kırmadı bizi. Bundan sonra Altın Koza, başka bir altın koza olacak. Adana her halükarda kültür ve sanata çok önem veriyor. Kültür ve sanat barış demektir. Bir yerde kültür ve sanat yoksa barış yok demektir. Sinema gibi, sanat gibi çok değişik insanları spordan sonra bir araya ne var. Hiç olmadığı kadar sanata ve sinemaya destek vereceğiz. Her zaman yolumuz Mustafa Kemal Atatürk yoludur. Oda sanata çok önem verir" dedi.

KÜLTÜR-SANAT BÜTÇELERİNİ ARTTIRMALIYIZ

Tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz ise kültür ve sanatın dünyayı kurtaracağını kaydederken, şunları söyledi:

"Sizler ekranda sadece bizi görüyorsunuz ama biz oralara gelene kadar çok insanın büyük emeği geçiyor. Bu festivale bir sürü emek veren arkadaşlarımız var. Bu festivalin bir sürü görünmeyen kahramanı var. Festivalimiz dünya için çok parlak bir dönemde yer almıyor. Hem dünya hem de ülkemiz için ama ben şuna inanıyorum ki, dünyayı sadece ve sadece kültür ile sanat kurtarabilir. Bu dönemlerde kültür ve sanat bütçelerini kısmak değil arttırmak gerekiyor. Sinemayı sevdiğiniz bize destek olduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Umarım Adana Altın Koza Film Festivali yıllarca sürer, uzun ömrü olsun. Sinemayı bir şenlik olmaya devam ettirelim."

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Konuşmaların ardından Türk Sineması'na katkıda bulunan sanatçılara ödüller verildi. Orhan Kemal Emek Ödülleri, makyaj sanatçısı Derya Ergün ve görüntü yönetmeni Erdoğan Engin'e verildi. Berlin Film Festivali'nde Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini alan Çin sinemasının yönetmeni Xie Fei'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Görüntü Döküm

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

Sanatçılara ödül verilmesi

Film gösterimi

Genel ve detay görüntüler

Süre: 05'02" Boyut: 564 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

