DHA YURT BÜLTENİ - 25

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN POLİSİ 400 METRE KAPUTTA TAŞIDIĞI ANLAR KAMERADA

İZMİR'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaydan 4 saat sonra yakalanan, 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu, tutuklandı.

Olay, dün gece Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu yönetimindeki 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurdu. Polis, Hakan Kolaylıoğlu'ndan ehliyetini isteyince, sürücü bir anda otomobili çalıştırıp, manevra yaptı. Bu sırada bir polis memuru Kolaylıoğlu'yu engellemek için aracın kaputuna tutundu. Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca, polis memuru da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savruldu. Kolaylıoğlu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

4 SAAT SONRA YAKALANDI

Hakan Kolaylıoğlu, olaydan 4 saat sonra polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan kontrolde Kolaylıoğlu'nun 0.87 promil alkollü olduğu belirlenirken, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Kolaylıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, polis memurunun yaşadığı o anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi ve düşmesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

===================

MİDİBÜS İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

DÜZCE'de, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Yetimgüler (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Yusuf Yetimgüler yönetimindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa girmeye çalışan C.E. yönetimindeki 81 S 1016 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yusuf Yetimgüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yusuf Yetimgüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Motosiklet midibüse çarparken görüntüler

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

===================

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2019- 2020 akademik yılı nedeniyle düzenlenen törende 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal'ın yanı sıra, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, daire müdürleri, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Anabilim Dalı öğrencilerinin oluşturduğu koro tarafından müzik dinletisi sunuldu. MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Milletvekili Yelda Gökcan ile Vali Esengül Civelek, günün ve anlam önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından puan türlerine göre üniversiteye ilk üç derecede yerleşen öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal, 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi. Prof.Dr. Mandal, bilgi ve teknoloji üretimi konusunda dünyadaki değişim, gelişim ve yenileme süreçlerine değinerek, fon sağlayıcılar ile araştırmacılar arasında ilişkisi kurulamadığı takdirde başarıya ulaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Bilimsel yayın ve patent başvurularında Türkiye'nin hızlı bir yükselişe geçtiğini ifade eden Mandal, TÜBİTAK'ın yeni destek programları hakkında da bilgi verdi. Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tarım ve gıda alanları başta olmak üzere çevre ve enerji alanlarında profesyonelleştiğine dikkat çekerek, üniversitenin bu başlıkları dijital teknoloji ile birleştirerek yeni projeler oluşturabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Başkan Mandal'a plaket takdim etti.

Görüntü dökümü

Salondan görüntü

Koro dinletisi

Üniversiteye ilk üç derecede yerleşen öğrencilere belge takdimi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hakan Mandal'ın konuşması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=============

BODRUM'DA NESLİCAN TAY HEYKELİ

BODRUM'da, belediye bahçesine kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın (20) heykeli dikildi.

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın heykeli yapıldı. Çelikten yapılan heykel, Bodrum Belediyesi'ne hediye edildi. Heykel, Neslican Tay'ın hatırası olarak belediyenin bahçesine yerleştirildi.

Çalışma için İşeri kardeşlere taşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, Neslican Tay'ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirterek, "Anısıyla hayata tutunan her can için minnettar olacağız, onu asla unutmayacağız" dedi.

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Neslican Tay, "Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü dökümü

Heykelin görüntüsü

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=============================