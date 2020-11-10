Serebral palsi hastası Selin'in duygulandıran Atatürk sevgisi - Son Dakika

KARS'ta serebral palsi hastalığı nedeniyle konuşmakta ve hareket etmekte zorluk çeken 14 yaşındaki Selin Öykü Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlığını yazdığı şiir ile dile getirdi.

Arpaçay ilçesinde ortaokulu okuduktan sonra serebral palsi hastalığına yakalanan Selin Öykü Aksoy'un Atatürk'e olan hayranlığını dile getirdiği şiirini annesi Çiğdem Perihan Aksoy, kağıda döktü. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümünde anmak için bir şiir yazan Selin Öykü Aksoy, duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk'e hayran olduğunu belirten Selin Öykü Aksoy, şiirinde "Her yer bayraklara büründü hep aklımda oldun, sen bizi düşmanlardan kurtardın Atatürk'üm. Seni çok seviyoruz Atatürk'üm biz senin devrimlerini yaşatacağız" dedi.Kızının şiiri karşısında duygulanan anne Çiğdem Perihan Aksoy ise "Atatürk'e büyük hayranlık duyuyor kendince bir şiir yazıp 10 Kasım'da dile getirmek istedi. Tabi zor olduğu için ancak bu kadar yazıp dile getirebildi. Atatürk'ü, ölümünün 82'nci yıl dönümünde anıyoruz. Atatürk rahat uyusun arkasında böyle neferleri var, devrimlerini yaşatacaklar" diye konuştu.