Dha Yurt Bülteni -6

Bursa'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 52 kişi gözaltında (Görüntü ekiyle yeniden)Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 52 kişi gözaltında (Görüntü ekiyle yeniden)



Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen kişilerin adreslerini tespit etti. Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Kuruçeşme ve Altıparmak mahallelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.



Görüntü dökümü;



-Operasyon anı



-Kapıların kırılması



-Gözaltına alınmaları



-Evlerde yapılan aramalar



Dosya adı: 1402deasoperasyonu



Süre: 1 dakika 5 saniye, Boyut: 124 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=====================



Öğrencilerin cıvadan etkilendiği okul temizlik için tatil edildi



Adıyaman'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva dolu kutuyla oynayan 34 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı okul, dezenfekte edilmek için 1 gün süre ile tatil edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 34 öğrenciden 24'ü mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise yaptığı açıklama ile okulun 1 gün süreliğine dezenfekte edilmek için kapatıldığını belirtti.



Görüntü Dökümü



----



Olay yeri



Ekiplerin okulu yıkaması



AFAD ekipleri inceleme yapması



Okulda önlem alması



Ekiplerin özel kıyafet giymesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



================



Öz kızına tecavüzden doğan bebekleri öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet



Antalya'da, zihinsel engelli kızı H.E.'ye (24) 6 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Ekrem Ergül ile yaşananlara göz yuman eşi Cemile Ergül'e cinsel istismar sonucu dünyaya gelen 2 bebeği öldürdükleri gerekçesiyle verilen 15 ve 12 yıllık hapis cezaları, Yargıtay tarafından bozuldu. Tutuklu baba ve anne, yeniden görülen davada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.



6 YIL SÜREN İSTİSMAR, KOMUŞUNUN İHBARIYLA BİTTİ



Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası Ekrem Ergül, zihinsel engelli kızı H.E.'ye 6 yıl boyunca tecavüz etti. 2008 yılında babasından hamile kalarak düşük yapan H.E.'nin, bu tecavüzlerden 2012 ve 2014 yılında doğan biri erkek 2 bebeği ise tenha bir bölgeye bırakılarak, ölüme terk edildi. Korkunç olay, bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıktı. Ekrem Ergül tutuklanırken, eşi Cemile Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile kız kardeşi A.E. (13) ve erkek kardeşi A.E. (10), devlet korumasına alındı.



CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 AYRI DAVA AÇILDI



Öz kızına cinsel istismarda bulunan Ekrem Ergül hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapis, anne Cemile Ergül hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ekrem Ergül ve Cemile Ergül hakkında yine aynı mahkemede doğan 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ikinci bir dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde Ekrem Ergül'ün 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile Ergül'ün de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu ileri sürüldü. Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk davadan tutuksuz olan anne Cemile Ergül hakkında yakalama kararı verdi. Tüm bu süreçte H.E.'nin ruh sağlığının, babasının yıllarca devam eden cinsel istismarı nedeniyle bozulduğu belirlendi.



CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS



5. Ağır Ceza Mahkemesi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık baba Ekrem Ergül'ü 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme Cemile Ergül'ü ise beraat ettirdi.



BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ



Ekrem Ergül ve Cemile Ergül'ün 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise yargılamayı yapan aynı mahkeme eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem Ergül'ü 15 yıl, Cemile Ergül'ü 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile Cumhuriyet savcısı kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların teşebbüs suçundan değil, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğine hükmederek, bozdu.



İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ



Yeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, mütaalasında H.E.'nin tecavüzler sonucu 2011 yılı başında hamile kaldığını bebeği 2-3 aylıkken düşük yaptığını, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde de hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, mütaalasının devamında 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem Ergül'ün bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi Cemile Ergül'e 'çocuğu bir yere attım' dediğini ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şöyle dedi: "Sanığın mağduriye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem Ergül'ün evde olmadığı bir sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile Ergül'ün çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem Ergül'e durumu anlattığı, Ekrem Ergül'ün de Cemile'ye 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da, sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."



CEZADA İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme de Ekrem Ergül ve Cemile Ergül'ü, 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın cezasında da indirim yapmadı.



Ekrem Ergül, halen Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşi Cemile Ergül'ü 'cinayete azmettirme' suçundan yargılanıyor.



Görüntü Dökümü



----------



(ARŞİV)



-Anne ve babanın gözaltına alınması



-Ekiplerin bebekleri arama çalışmaları



-Hükümlülerin emniyetten çıkarılışı



ANTALYA,



==================



CHP İzmit Başkan Adayı Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa etti



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.



CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Fatma Kaplan Hürriyet tolantıda, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın henüz istifa etmemesinin Anayasa'nın tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğünü savunarak, "Binali Yıldırım, meclis başkanının uzun bir süre üzerine el basarak yemin ettiği Anayasa'nın, tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelerek meclis başkanlığı görevinden istifa etmedi. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren normalde meclis başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekiyordu. Bunun gerekliliği de Anayasamızın 94'üncü maddesinden ileri geriyor. Başkanın veya başkan vekilinin herhangi bir yere adaylığıyla ilgili herhangi bir problem yok, herkes her yere aday olabilir. Ancak meclis başkanının ve başkan vekillerinin hiçbir şekilde kendi partisi de dahil olmak üzere bir siyasi toplantıya katılması, bu adaylığı görevinden istifa etmediği sürece ne yazık ki tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş oluyor" dedi.



'ŞAHSİ ARACIMLA ADAYLIK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUM'



TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa etme zorunluluğu olmamasına rağmen seçime gölge düşmemesi için istifa etmeyi gerekli duyduğunu söyleyen Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti: "Anayasa'nın 94'üncü maddesine dayanarak istifa etme zorunluluğum olmamasına rağmen, adaylığım ilan edildiğinden bu yana devletin bana vermiş olduğu hiçbir imkanı kullanmadım. Çünkü adaylık çalışmaları sonuçta bir partiyi ilgilendiren çalışmalar, bizlerin şahsi çalışmalarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla katip üye olmam nedeniyle devletin bana tahsis etmiş olduğu makam aracı var, o aracı da adaylığım açıklandığı günden bu yana kullanmadım. Makam aracını otoparka çektik. En başından beri kendi şahsi aracımla adaylık çalışmalarını yürütüyorum. Onun dışında zaten bir meclis başkanında olduğu gibi imkanlar ve haklar bizlerde yok. Ona rağmen biz dedik ki hem kul hakkını, yetim hakkını gözetmek adına istifa zorunluluğumuz olmamasına rağmen, bu tartışmaların hiçbir zaman ortasında olmamamıza rağmen biz milletimizin aklında kum zerreciği kadar şüphe kalsın istemiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın devletin imkanlarını kullanarak seçime girdiğimizi düşünmesini istemiyoruz. Kırmızı plakalı aracı kendi partimizin siyasi yarışında zaten kullanmadık. Halkın cebinden çıkan her kuruş verginin hesabını sorma, verilen vergilerin nereye harcandığını sorgulama gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu sorumluluk bizim üzerimizdeyken de yasal olmasına rağmen divan katip üyesi olarak milletimize karşı sorumluluğumuzu gözardı edemezdik. Bu sebepten de aday olduğumuz andan itibaren bunun da bilincinde olarak hareket ettik. Şimdi de bu bilinçle, aynı anlayışla vatandaşımızın, halkımızın kimsenin aklında ufacık bir şüphe kalmaması açısından, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bunun da en azından bir duruş, en azından ilkesel bir tavır sergilemek vatandaşımıza karşı manevi yönden, vicdani yönden, ahlaki yönden, siyasi etik yönünden yasal zorunluluğumuz olmamasına rağmen halka hesap verme sorumluluğumuz gereği ve dürüstçe yolumuza devam edelim diye istifa ediyorum."



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Fatma Kaplan Hürriyet'in istifa açıklaması



-Toplantı salonundan detaylar



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



===============================================



Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu şüphelileri ile film gibi kovalamaca



OSMANGAZİ Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobildeki şüpheliler, film gibi kovalamacayla yakalandı. Barikat oluşturulan polis araçlarına çarpan otomobilden inip kaçmak için köprüden atlayınca ayakları kırılan sürücü ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca, köprünün termal kameralarına yansıdı. İstanbul yönünden Yalova'ya doğru giden, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen lüks araç, dün gece Osmangazi Köprüsü'nün giriş ve çıkışında önlem alınarak durdurulmak istendi. Kuzey Gişeleri'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Altınova Gişeleri'nde de polisin önlem aldığını gören şüpheliler, geri manevra yapıp, ters yönde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kuzey Gişeleri'ndeki polis ekipleri, polis otolarıyla yola barikat kurarak önlem aldı. E.D. (43) yönetimindeki araç, barikat oluşturulan iki polis aracına çarptı.Bu sırada araçtan inen sürücü E.D., elindeki paketi 20 metre yükseklikten köprü çıkışın yakın attı, ardından da kendisi atladı. Polis, araçtaki diğer şüpheliler R.Ş. (41) ve N.C. (26) adlı kadın ile köprüden toprak zemine atlayarak yaralanan E.D.'yi yakaladı. Kovalamaca ise saniye saniye köprünün termal kameralarına yansıdı.Şüphelinin attığı pakette yapılan incelemede, gitar kılıfı içerisine gizlenen 3 kilo 468 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden R.Ş. ile köprüden atlayan şüphelinin sevgilisi olduğu belirtilen N.C. emniyet müdürlüğüne ayaklarının kırıldığı belirlenen E.D. ise Kocaeli'de bir hastaneye kaldırıldı. R.Ş. ve N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü;



-----------------------



-Termal kamera görüntüsü



-Zanlıların görüntüsü



Süre: 2 dakika 6 saniye, Boyut: 236 MB



Haber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



==========



Kayseri'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyede



KAYSERİ'de 9'u yabancı 10 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 yabancı, 1 Türk toplam 10 kadına fuhuş yaptırdığı, teşvik ettiği ve yer temin ettikleri iddiasıyla S.A. ve Ş.Ö. adlı kadınlar ile E.Y., M.T. ve R.T.'yi, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan kadınların da emniyette ifadelerine başvuruldu. Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü;



-----------------------



Fuhuş'tan gözaltına alınan 5 kişinin adliyeye götürülüşü



Polis kamerasından fuhuş baskını



Süre: 7.39 Boyut: 850 MB



Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,



===================



Amasya'da, 112 acil servis ekipleri asılsız ihbarlardan dertli



AMASYA'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ekiplerin canla başla çalıştıklarını ifade ederek, sağlık hizmetinde zaman kaybına neden olan asılsız ihbarların yapılmaması gerektiğini söyledi.Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, 266 personel ve 32 ambulansla 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 20 farklı istasyonda, acil sağlık hizmetleri personeli, her sabah ambulansların eksiklerini kontrol edip gerekli bakım ve onarımını yapıyor. Ambulansların içindeki sağlık aletlerini günde 2 kez kontrol eden ekipler, acil vakalara zamanında ulaşabilmek için hazır bekletiliyor. Ekipler, gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirerek, olay yerine ulaşıyor. Acil çağrı merkezinde ekipler, günde ortalama 600 ihbarı değerlendiriyor. Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı.



'SAĞDUYULU OLUNMALI'



Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, günde ortalama 600 ihbarın yüzde 60'ının asılsız olduğunu belirterek, asılsız ihbarların yapılmaması konusunda vatandaşı uyardı. Nergiz, "20 istasyonumuzla, 250'nin üzerinde personelimizle 7 gün 24 saat sağlık ordumuzun başındaki neferlerimizle hizmetimize devam etmekteyiz. Ekiplerimizle, günün her saatinde vatandaşımıza hizmet ermek için canla başla çalışmaktayız. Tabi asılsız ihbarlarda maalesef oluyor. Bu da ekiplerimize zaman kaybettiriyor. Bu konu da daha sağduyulu olmalıyız" dedi.



'GÖREVİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'



112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanı Özlem Bulut, da görevini severek yerine getirdiklerini söyleyerek, "Ben ve bütün arkadaşlarım sağlık ordusunun neferleri olarak işimizi severek yapıyoruz. 7/24 kar kış demeden, yeri geliyor çocuklarımızı evimizde bırakarak, çağrılan her an mesai kavramı gözetmeksizin buradayız. Bu işi yapıyoruz, severek yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruzö diye konuştu.



'KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'



Acil Tıp Teknikeri Zülal Demir ise, "Yaptığımız işi zaten severek yapıyoruz. Kar kış demeden, merkeze bağlı köylerde, merkezdeki hastalarımıza 7/24 hizmet veriyoruz. Bizde zaten kadın ağırlıklı, eşimiz, çocuklarımız, ailemizden ayırdığımız zamanı burada hastalara hizmet vermek için kullanıyoruzö diyerek dertli oldukları asılsız ihbarların olmaması temennisinde bulundu.



Görüntü Dökümü;



-----------------------



Ambulanslardan detay



-Sağlık İl Müdürü ve personelden detay



-Ambulansların bakımından detay



-Sağlık personelinin hazırlanmasından detay



-Röportajlar



Diğer detaylar



BOYUT: 257 MB



Süre: 3 dakika 56 saniye



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



===================



Minik çocuğun bayrak sevgisi



Kars'ta babasıyla yürüyen minik bir çocuğun bayrak sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı.



Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen minik bir çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan küçük çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk Bayrağı'nı öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken geri dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti. Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun bu hareketi binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü



-------



-Babasıyla el ele yürüyen çocuk



-Valilik Makam aracını geçmeleri



-Çocuğun geri dönerek bayrağı öpmesi



-Babasının çocuğun elinden tutarak yoluna devam etmesi



Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

