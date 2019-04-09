Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Havan Saldırısında Yaralanan Asker, Hastanede Şehit Oldu (2)

Dha Yurt - Havan Saldırısında Yaralanan Asker, Hastanede Şehit Oldu (2)

1 saat önce

ORGANLARI BAĞIŞLANACAKSuriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Dha Yurt - Havan Saldırısında Yaralanan Asker, Hastanede Şehit Oldu (2), System.String[]
ORGANLARI BAĞIŞLANACAK

Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Ergen ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi. 

1 yıldır Piyade Uzman Onbaşı olarak görev yapan Sayın'ın, 9 ay önce memleketi Niğde'ye giderek nişanlandığı öğrenildi. 

HELALLİK İSTEDİ

Şehit Sayın'ın, operasyondan iki gün önce sosyal paylaşım sitesinde herkesten helallik istediği öğrenildi. Şehit Halis Sayın sosyal medya hesabında "Bu gece nasibimize sefer düştü Suriye operasyonu sebebiyle bölgeye intikal edeceğiz. Görüştüğüm, görüşmediğim kim varsa hakkınızı helal edinö yazdığı görüldü.

Şehit Piyade Uzman onbaşı Halis Sayın'ın yarın 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlanacağı bildirildi.

BİR ARKADAŞI OLAY YERİNDE ŞEHİT OLMUŞTU

Olay, 31 Mart günü TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Sayın, tedavi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Sayın, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. 



Haber: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:59 Kaynak: DHA
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