Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik eski Hasankeyf'te hatları topluyor
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Dicle Elektrik eski Hasankeyf'te hatları topluyor

6 saat önce

Ilısu Baraj sularının altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar sürerken, Dicle Elektrik ekipleri boşalan bölgelerdeki iletim hatlarını toplamaya başladı.

Dicle Elektrik eski Hasankeyf'te hatları topluyor, System.String[]

Ilısu Baraj sularının altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar sürerken, Dicle Elektrik ekipleri boşalan bölgelerdeki iletim hatlarını toplamaya başladı.


Eski Hasankeyf olarak isimlendirilen yerleşim alanındaki resmi kurumların ardından esnaf da yeni yerleşim bölgesine taşınıyor. Bir süre öncesine kadar turistlerin alışveriş yaptığı çarşı boşalmasının ardından yıkım çalışmaları başladı. Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, terk edilen bölgelerdeki enerji iletim hatlarını toplamaya başladı. Dicle Elektrik Dağıtım ilçe şefi Kemal Ergin, daha önce Ilısu Barajı'nın altında kalacak köy ve mezralarda gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Şimdi de Hasankeyf ilçe merkezinde boşalan bölgelerdeki eski hatları topluyoruz. Vatandaşların yeni yerleşim bölgesine taşınma işleminin tamamlanmasının ardından da mevcut trafoları da toplayacağız" dedi.


Ergin, yeni Hasankeyf yerleşim bölgesinde ise herhangi bir elektrik sorunu bulunmadığını sözlerine ekledi. - BATMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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