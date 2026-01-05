Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Elektrik Pano Sorunu

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, hastanenin zemin katında elektrik panosundaki kablolardan çıkan dumanın kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bugün 10.30 civarında hastanenin zemin katındaki idari giriş bölümünde bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklı kısa süreli ve küçük çaplı bir duman oluşumunun meydana geldiğini belirtti.

Olayın fark edilmesiyle hastanenin teknik ve güvenlik ekiplerince gerekli müdahalenin yapılarak, ilgili birimlerin ve yetkili mercilerin anında bilgilendirildiğini aktaran Kırbaş, şunları kaydetti:

"Alınan hızlı ve etkin tedbirler sayesinde durum kısa sürede kontrol altına alınmıştır.

Saat 11.00 itibarıyla duman tamamen giderilmiş olup, kliniklerimiz, polikliniklerimiz ve ameliyathanelerimizde sağlık hizmetleri kesintisiz ve güvenli şekilde devam etmektedir. Herhangi bir hasta tahliyesine ihtiyaç duyulmamış, hasta ve çalışanlarımız açısından olumsuz bir durum yaşanmamıştır."