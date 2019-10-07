Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu ve Akbük açıklarında 3 lastik botu durdurdu.
Botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 88'i Suriye, 44'ü Afganistan uyruklu 132 kişi yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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