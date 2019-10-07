Son Dakika Haberleri: Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

37 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu ve Akbük açıklarında 3 lastik botu durdurdu.

Botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 88'i Suriye, 44'ü Afganistan uyruklu 132 kişi yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak
İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Son Dakika! Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]