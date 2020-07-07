Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirilerek yağ sıkımı yapıldı.

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirilerek yağ sıkımı yapıldı.

Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü

Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 24 Dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri Cengiz Kızıldağ, Kerim Küsmez, Ali Çağlar ve Didimli vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Didimli vatandaşlar lavanta hasadına yoğun bir katılım gösterdi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, lavanta hasadını vatandaşlarla birlikte gerçekleştirirken, hasat sonrası Başkan Atabay ilk lavanta sıkımı gerçekleştirerek sezonun ilk lavanta yağını elde etti. Ziyaretçiler lavanta toplarken bir yandan da mor lavanta tarlasında fotoğraf çekildi.

Hedef 100 litre lavanta yağı

Başkan Atabay'ın da katıldığı hasadın ilk gününde, 290 kiloluk lavantadan 3,5 litrelik yağ elde edilirken, önümüzdeki günlerde devam edecek hasatlarla birlikte toplam 100 litre yağ elde edilmesi hedefleniyor. Sıkımların ardından yağlar şişelenerek Didyma markası adı altında satışları gerçekleştirilecek.

Seneye festival havasında olacak

Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Yaklaşık 11 dönümlük alanda kurulu olan lavanta tarlasında ilk hasadı ve sıkımını vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl bu tarihlerde bu hasadı lavanta festivali havasında gerçekleştirmek istiyoruz, katılım gösterip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Hasat sonrası belediye tarafından kurulan ikram aracında vatandaşlara, ikramlarda bulunuldu. Hasadı takip etmek isteyen ve serayı görmek isteyen vatandaşlar için, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde 09.00 ile 11.00 saatlerinde city bus (üstü açık otobüs) Didimlileri ve tatilcileri Lavanta Hasadı'na ücretsiz olarak taşıyacak. - AYDIN

Didim Belediyesi, Akköy, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:53 Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:36 Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 00:29 İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi 19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
10:02
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
10:01
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
10:00
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
09:57
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
09:43
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
09:28
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
09:24
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
09:15
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
09:05
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
08:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 10:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]