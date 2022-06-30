Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

30.06.2022 22:48
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukranya Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukranya Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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