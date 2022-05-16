Dışişleri Bakanlığı'ndan' Lübnan' Açıklaması: "Genel Seçimlerin Huzur İçinde Tamamlanmış Olmasından Memnuniyet Duyuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı'ndan' Lübnan' Açıklaması: "Genel Seçimlerin Huzur İçinde Tamamlanmış Olmasından Memnuniyet Duyuyoruz"

16.05.2022 03:07
Dışişleri Bakanlığı'ndan' Lübnan' Açıklaması: "Genel Seçimlerin Huzur İçinde Tamamlanmış Olmasından Memnuniyet Duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da bugün yapılan seçimlerin ardından, “Genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bugün yapılan seçimlerin ardından, "Genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki genel seçimlerde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

"Lübnan'da bugün (15 Mayıs) yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan'ın, karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdürecektir."

YORUMLAR
500
Lübnan'daki genel seçimlerde oy sayımı, elektrik kesintisi nedeniyle yavaş ilerliyor Lübnan'daki genel seçimlerde oy sayımı, elektrik kesintisi nedeniyle yavaş ilerliyor Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan' Lübnan' Açıklaması: 'Genel Seçimlerin Huzur İçinde Tamamlanmış Olmasından Memnuniyet Duyuyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti
01:07 Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti
01:04 2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
00:32 Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
00:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!
00:21 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 03:15:06. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan' Lübnan' Açıklaması: "Genel Seçimlerin Huzur İçinde Tamamlanmış Olmasından Memnuniyet Duyuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement