DİSK Basın-İş'ten Gözaltılara Tepki

03.02.2026 16:07
DİSK Basın-İş, gözaltına alınan gazeteci ve sendikacıların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- DİSK Basın-İş, sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin "Gözaltına alınan tüm gazetecilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını, keyfi gözaltı uygulamalarının son bulmasını, basın ve örgütlenme özgürlüklerinin anayasal güvenceler çerçevesinde korunmasını, hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm kurum ve kuruluşlarca titizlikle uygulanmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da sabah saatlerinde Etkin Haber Ajansı'na baskın düzenlendi. Baskında ajansın bütün ekipmanlarına el konulurken, ajansın dijital hesaplarına erişim engeli getirildi. Ev baskınlarında ise ETHA muhabirleri Nadire Gürbüz, Pınar Gayıp, Elif Bayburt, Müslüm Koyun ve Züleyha Müldür gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Limter-İş Genel Başkanı İleri Devrim Yurtsever ile eski Başkanı Kamber Saygılı dahil pek çok arkadaşımız gözaltına alındı."

Gazetecilik ve sendikal faaliyetler, demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Gazeteciler, toplumu bilgilendirme; sendikacılar ise emeğin haklarını koruma misyonu üstlenmiştir. Bu misyonları nedeniyle hedef gösterilmeleri ve cezalandırılmaya çalışılmaları kabul edilemez. Gözaltına alınan tüm gazetecilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını, keyfi gözaltı uygulamalarının son bulmasını, basın ve örgütlenme özgürlüklerinin anayasal güvenceler çerçevesinde korunmasını, hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm kurum ve kuruluşlarca titizlikle uygulanmasını talep ediyoruz.

Demokrasi ancak farklı seslerin özgürce ifade edilebildiği, çalışan haklarının korunduğu ve hukukun herkes için eşit işlediği bir ortamda gelişebilir. Bu ilkelerden taviz verilmesine sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

