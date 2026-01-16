Diyanet Akademisi 10 Binden Fazla Mezun Verdi - Son Dakika
Diyanet Akademisi 10 Binden Fazla Mezun Verdi

Diyanet Akademisi 10 Binden Fazla Mezun Verdi
16.01.2026 11:23
Diyanet Akademisi, 2022'den beri 10.725 din görevlisini mezun etti, eğitim programları genişliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, akademinin kurulduğu 2022'den bu yana 10 bin 725 din görevlisini mezun ettiğini söyledi.

Kaan, AA muhabirine Diyanet Akademisinin yaygın din hizmetleri alanında Başkanlığın personel ihtiyacını karşılamak ve onları hizmete hazırlamak için kurulduğunu belirtti.

Akademinin amacının mesleğe yönelik hizmet öncesi eğitimi sağlamak olduğunu dile getiren Kaan, "Diyanet Akademisi, Başkanlığımızda görev almak isteyen imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaiz olacak arkadaşların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onlara mesleki yetkinlik kazandırmak amacıyla 2022'de Meclisten ret oyu almadan geçen kanunla kurulmuştur." diye konuştu.

Din görevlilerinin önce akademiden eğitim alıp sonra hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Kaan, şöyle konuştu:

"Din görevlilerini kurumumuza giriş yapmadan evvel Diyanet Akademisine alıyoruz. Burada gerekli mesleki bilgi ve beceriyle donatıyoruz. Meslek ahlakı ve yaşantısıyla örnek olma bilincini kendilerine aşılıyoruz. Aynı zamanda kurum kültürü ve aidiyet bilinciyle de onları yetiştirmenin gayreti içindeyiz."

"Diyanetin faaliyetleri cami dışına taştı"

Akademide Başkanlık, mahalli, yurt dışında yaşayan din görevlilerine yönelik hizmet içi ve mesleki eğitim verdiklerini anlatan Kaan, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın faaliyetleri, eskiden cami içi faaliyetlerle sınırlıyken şimdi cami dışına taştı. Başkanlığımız, okul öncesi eğitimden cezaevlerine, hastanelere, KYK yurtlarına kadar farklı alanlarda hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadeleden göç hizmetlerine, aile danışmanlık rehberlik bürolarından gençlik hizmetlerine kadar çok aktif rol almaya başladık. Bunlar, uzmanlık ve eğitim gerektiren alanlar. Bu alanlarda hizmet edecek arkadaşlar için altyapı oluşturarak gerekli bilgi ve beceriyle donatmaya gayret ediyoruz."

Daha önce atanmış din görevlilerini de akademide eğitime aldıklarını söyleyen Kaan, eğitimlerin hem yüz yüze hem de çevrim içi olduğunu belirtti.

"7 bine yakın mezunumuz var"

Kursiyerlere temel İslami ilimler ve görev yapılacak alanlarla ilgili eğitim verildiğini anlatan Kaan, "2023'te 6 Şubat depremleri olduğu için faaliyetlerimize biraz geç başladık. Ülkemizin dört bir yanında görevlerinin başında olan 7 bine yakın mezunumuz var şu an. Geçen yıl da 4 bine yakın mezunumuz oldu. Üç dönemle birlikte mezunlarımızın sayısı 10 bin 725'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

Akademinin şimdiye kadar üç sempozyum gerçekleştirdiğini dile getiren Kaan, ileride Din Hizmetleri Enstitüsü kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel

Diyanet Akademisi 10 Binden Fazla Mezun Verdi

