Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Almanya ve Fransa Müslümanlara saygı duymayı öğrenmeli" - Son Dakika

Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Almanya ve Fransa Müslümanlara saygı duymayı öğrenmeli"

26.10.2020 11:18
Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir:

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Almanya'ın Berlin Kenti'nin en büyük Camisi olan Mevlana Camisi'ne Polisin potları ile yaptığı baskını kınayarak Alman hükümetinin Müslümanlardan özür dilemesini istedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Almanya'ın Berlin Kenti'nin en büyük Camisi olan Mevlana Camisi'ne Polisin potları ile yaptığı baskını kınayarak Alman hükümetinin Müslümanlardan özür dilemesini istedi.

Diyanet-Sen Genel Merkezinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Mevlana Camisi'nin Berlin'deki en eski ve merkezi bir cami olduğunu hatırlatarak "Mevlana Camisi'ne polis tarafından botlarla yapılan baskını şiddetle kınıyorum. Müslümanların kutsalına, inançlarına yapılan bu saygısızlığı hiçbir Müslüman'ın kabul etmesi beklenemez" dedi.

Bu çirkin saldırılarla ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyetin hiçe sayıldığını belirten Güldemir, "Polislerin baskın sırasında cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve Camiyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Her fırsatta ifade ve inanç özgürlüğüne saygı konusunda ahkam kesenlerin sıra Müslümanların inancına gelince nasıl iki yüzlü bir tavır sergilediklerini bu olaylar açıkça gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verdi.

Güldemir, Almanya'da 5 milyon civarında Müslüman yaşadığına dikkat çekerek "Bu baskın Almanya'da yaşayan Müslüman toplumuna reva görülen ön yargılı, ayrımcı ve dışlayıcı tavrın bir tezahürüdür. Yıllardır emekleriyle alın terleriyle ülke ekonomisine katkı sunan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslüman toplumun Almanya'nın bir parçası olduğu gerçeğini artık Alman makamlarının da görmesinin vakti geldi de geçiyor" şeklinde konuştu.

"Macron provokatif tavrından vazgeçmelidir"

Başkan Ali Güldemir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son zamanlarda İslam'a ve Müslümanlara yönelik izlediği provokatif siyasetin kabul edilemez bir tutum olduğunu belirterek "Macron'un son zamanlarda Müslümanlara yönelik yaptığı saldırgan, ırkçı ve ayrımcı açıklamalar akıl ve izandan uzak açıklamalardır. Macron'un Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)'me hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına ışıkla yansıtılmasını emretmesi, Müslümanlara karşı kin, nefret ve düşmanlığı devlet kademelerine taşıması yanında büyük bir provokasyonla da karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir." dedi.

Bu çirkin saldırılara karşı Avrupa'da yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizi ve bütün İslam dünyasını sabır, sükunet ve vakarlı bir duruş sergilemeye davet eden Güldemir, "Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin getirdiği rahmet ve adaleti önceleyerek Müslümanca bir duruş sergilemeliyiz. Aklı selim tüm batı siyasetçilerinden ve makamlarından Macron'un bu çirkin nefret ve düşmanlık siyasetine dur demelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyanet Sen, Müslüman, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: 'Almanya ve Fransa Müslümanlara saygı duymayı öğrenmeli' - Son Dakika

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