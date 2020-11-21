'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika

'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

21.11.2020 11:36

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan ailelerin eylemi 446'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan ailelerin eylemi 446'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ncı gününe girdi. Siirt'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 7 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu söyledi. Oğlu Yusuf'un dağa nasıl kaçırıldığını anlatan anne Saadet Ödümlü, "Oğlum 7 yıldır PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Ben oğlumu PKK'dan istiyorum. Benim oğlum dağa kaçırıldığında 16 yaşındaydı. Hava sıcak olduğundan dolayı evde kalmadı dayısının evine giderek damda yatıyordu. O gün gitti ertesi gün eve gelip gittikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Oğlum kaçırıldıktan sonra eşim 3 kez Kuzey Irak'a gitti. PKK'lılar, 'Oğlunuz burada ama vermiyoruz' dediler. Ben oğlum gelinceye kadar burada eylemimi sürdüreceğim. Yeter artık oğlumu versinler bana" dedi.

-İHA-

'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Defin işlemlerini gerçekleştiren mezar kazıcıları deneyimlerini anlattı: En çok çocuk cenazelerinde zorlanıyoruz Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı         
11:10
Sarhoş kadın turistler, Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü         
10:45
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı         
10:25
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti         
10:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor         
09:55
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 11:59:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei