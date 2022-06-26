Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladının peşini hiç bırakmadığını belirtti.

Evladına hasret kaldığını ifade eden Panay, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum. Buradan kalkmıyorum. Oğlumu, ciğerimi istiyorum. 10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim." dedi.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor - Son Dakika

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