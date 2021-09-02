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Diyarbakır annelerinin eylemini "Annemin Sesi" adıyla 3 dilde kitaplaştırdı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin eylemini "Annemin Sesi" adıyla 3 dilde kitaplaştırdı

02.09.2021 16:35
Diyarbakır annelerinin eylemini

Yazar Tülay Demir Oktay, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin eylemini "Annemin Sesi" adıyla 3 dilde kitap haline getirdi.

Yazar Tülay Demir Oktay, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin eylemini "Annemin Sesi" adıyla 3 dilde kitap haline getirdi.

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 731'inci gününe girdi.

Yazar Oktay, Türkçe, İngilizce ve Felemenkçe dillerinde 2 yılda hazırladığı kitabını tamamladı. Eylem yapan anneleri ziyaret eden Oktay, onlara kitabını hediye etti.

Oktay, 2 yıl önce annelerin eylemine ilişkin röportaj yapmak için Diyarbakır'a geldiğini anımsatarak, burada bulunduğu sürede eylemin çok derin, hassas ve büyük olduğunu algıladığını söyledi.

Yıllardır mücadele ettikleri terör örgütünün gerçek yüzüyle anneler sayesinde tanıştığını dile getiren Oktay, annelerin hikayesinin, işin iç yapısının ne kadar tehlikeli olduğu boyutunu öğrenmenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Türkiye'de büyük bir kesimin terör örgütünü ve yaşananları bildiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Ancak yurt dışında çok fazla bilinmiyor. Bu nedenle yurt dışında yabancı dilde bu kitabı yazıp Avrupalıların bu konuyu öğrenmelerini, terörün ne denli büyük şiddetli olduğunu göstermeyi çok istedim. Annelerin mağduriyetini ve çocuklarının bir şekilde kandırılarak kaçırılmış olmasının bilinmezliği beni çok üzdü. Bundan dolayı Avrupa'ya tanıtmak ve bilmeyenlerin bilmesine vesile olmak için böyle bir yola çıktım. Umarım amacına ulaşır."

Oktay, kitap çalışması için anneleri sürekli ziyarete geldiğini ve terör örgütü PKK'dan kaçan gençlerle tanışmaya başladığını bildirdi.

Oktay, "Röportajlar çoğalınca bunu kitap haline getirmeye karara verdim. Kitabın bitmesiyle buraya geldim. Bu kitap asıl annelerin eseridir. Bunun içerisine benim bir katkım yok. Onların kendi hikayeleri kitapta yer alıyor. Annelere kitabı getirdim. Eylem üçüncü yıla giriyor. Anneleri destek vermek amacıyla geldim. Terör örgütüne karşı birlik mesajını ülkece bütün anneler olarak birlikte vermeliyiz. Yarın sesimizi duyan bütün annelerin Diyarbakır annelerine destek vermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin eylemini 'Annemin Sesi' adıyla 3 dilde kitaplaştırdı - Son Dakika


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