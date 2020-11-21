Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

21.11.2020 15:39

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ıncı gününde devam ediyor.

Bingöl'den gelen Hüpriye İğne ve Mehmet İğne çifti, 7 yıl önce 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğulları Nurullah için, Diyarbakır'ın Sur ilçesinden gelen Sultan Öz de 4 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Hasan için eyleme dahil oldu.

Anne İğne, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır oğlundan haber alamadıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiklerini belirten İğne, evladını çok aradığını anlatarak, "Çok üzüldük, çok çektik. Dayanamadık ve artık buraya geldik. Allah'tan bir umut buraya geldik, belki oğlumuz gelir. Yavrum artık dayanamıyoruz. Çok zaman geçti. Çocuğumu kandırdılar götürdüler." diye konuştu.

Anne Sultan Öz de Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlu Hasan için eyleme katıldığını belirtti.

Daha önce 3 defa HDP İl Başkanlığı binasına geldiğini ve bir sonuç elde edemediğini dile getiren Öz, evladını hiçbir yerde bulamadığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Oğlum Allah rızası için senden rica ediyorum, dön gel. Oğlum, baban senin hasretinden hasta düştü. Ne gecem, ne gündüzüm var. 24 saat boyunca kafamda seninle konuşuyorum. 24 saat boyunca 'Hasan, Hasan' diyorum. İnşallah Allah, bizi evlatlarımıza kavuşturur."

Eğitim Bir Sen'den annelere ziyaret

Eğitim Bir Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz ile Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Sabaz, her türlü zorluğa rağmen bir yılı aşkın süredir evlatlarını isteyen annelere desteklerini iletmek adına ziyarette bulunduklarını söyledi.

"Bugün elinde kalem olması gerekenlerin ellerine silah tutuşturulup dağlarda bu işe kurban edildiklerini görüyoruz. Kendi rantlarının, siyasi hedeflerinin peşinde aileleri, çocukları kurban ediyorlar. Acilen insan olduklarını ispatlamaya davet ediyorum." diyen Sabaz, annelere evlatlarının gönderilmesini istediklerini bildirdi.

Tekdemir de Diyarbakır annelerinin acısını hissetmeden hiçbir hikayenin başarılı olmayacağını dile getirerek, "Kaynağın, merkezin, çarenin burası olduğunu biliyoruz. Diyarbakır annelerinin acısını hafifletmenin yoluna ve çaresine kimler hizmet edecek ise merkez burasıdır, buradan başlanmalıdır. Burayı görmeden başka mecralarda başka hikayeler kurgulamanın hiçbir gereği yoktur. Bu annelerin evladına kavuştuğu gün devran dönecek. Evlatlarına kavuşacakları güne kadar desteğimiz devam edecek." sözlerine yer verdi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Bingöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Ankara'da bir gol daha! Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı         
16:01
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı         
15:30
Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada         
14:54
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı         
14:23
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var 'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var         
13:27
Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı         
12:50
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 16:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei