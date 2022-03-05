DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ

05.03.2022 16:37

DİYARBAKIR'da 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alana millet bahçesi yapılması için proje hazırlandı.

DİYARBAKIR'da 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alana millet bahçesi yapılması için proje hazırlandı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, proje alanını gezerek, gölete yavru balık bıraktı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alana millet bahçesi yapılması için proje hazırlandı. Alanda inceleme yapan Vali Münir Karaloğlu, yapay gölete de Elazığ ile Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Müdürlüğü Yavru Balık Üretim Tesislerinden getirilen yavru balıkları bıraktı. Dicle Nehri'nin bölgenin hayat kaynağı olduğunu söyleyen Vali Karaoğlu, "Bereket kaynağı ile bu bölgenin en önemli güzelliğidir. İnşallah bu bölgenin niteliklerini koruyarak Diyarbakır halkının kullanımına açmak istiyoruz. Şu anda üzerinde 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına irtifak hakkı oluşturulmuş ve bir şirketin kullanımındaydı. Biz hem şirketle görüşmeler yaptık hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüştük. Daha sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü bu bölgedeki şirketin var olan irtifak hakkını kaldırdı ve biz bu bölgeyi millet bahçesi yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisini de sağladık" dedi.

'PİKNİĞE GELENLER BALIK TUTABİLECEK'

Yapay göleti de kullanarak çeşitli su sporları aktivitelerinin yapılabileceğini anlatan Vali Karaloğlu, "Etrafında piknik alanları, sadece ahşaptan yapılmış oturma alanları ile gölgelikler yaparak çok güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz. Şu anda projelerimiz son aşamaya geldi. İnşallah imarla ilgili kurul kararları ve mevzuatlar ile ilgili kısıtlamalar kalktıktan sonra bu bölgeyi Diyarbakır halkıyla buluşturmuş olacağız. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu balıkları da gölete bıraktık. İnşallah yaz mevsiminde yaklaşık 1 milyon üzerinde yavru balıkları bu gölete bırakacağız ve buraya pikniğe gelen insanlar oltasıyla balık tutma şansını da yakalamış olacaktır" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ
DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ
DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ
DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ
DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aylık haber bülteni çıktı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aylık haber bülteni çıktı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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