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Diyarbakır'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı

28.12.2021 16:53
Diyarbakır'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında Diyarbakır'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurulan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında Diyarbakır'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurulan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 ceza infaz kurumunda hayata geçirilen Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında kurulan merkezin açılış törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan çevrim içi katıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7 branşta açtıkları merkezin ülkeye ve insanlara hayırlı olmasını temenni etti.

Karaloğlu, başta bakanlar olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Açılışın ardından Karaloğlu, merkezde incelemelerde bulundu.

Merkezde ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, mevcut mesleklerini geliştirmeleri ve yarım kalan mesleki becerilerini tamamlamaları amaçlanıyor.

Merkezdeki atölyelere kaydı yapılan 32 hükümlü haftada bir gün yüz yüze eğitim görüyor.

Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve ilgililer katıldı.

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Münir Karaloğlu, Mesleki Eğitim, Diyarbakır, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı - Son Dakika
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