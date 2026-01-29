Diyarbakır\'da Elektrik Direği Yangını

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde elektrik direğindeki yangına müdahale, itfaiye erinin kask kamerasıyla kayda alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mezopotamya Bulvarı'nda bulunan elektrik direğinin üstündeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale edip söndürürken, o anlar kask kamerasınca kayda alındı. - DİYARBAKIR
