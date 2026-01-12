Diyarbakır\'da Güvercin Oteli\'nde Yangın

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında 'Güvercin Oteli' diye adlandırılan kuşların beslendiği alanda çıkan yangında yaklaşık 150 güvercin öldü.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde bulunan3 katlı binanın çatı katında, 'Güvercin Oteli' olarak da adlandırılan kuşların bakıldığı bölümde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, içeride bulunan yaklaşık 150 güvercin öldü. Katta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını fark edip itfaiyeye haber veren Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, "Mahallemde bulunan kuş otelinde yangın çıktı. 150'ye yakın kuş öldü. Onlar da Allah'ın kullarıdır" dedi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.