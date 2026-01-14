Diyarbakır'da Otomobil Alev Aldı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracını kenara çekerek durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polise ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.