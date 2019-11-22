Diyarbakır hdp önündeki eylemde 81'inci gün

HDP önündeki eylemde 81'inci gün (2)

KAYSERİLİ ŞEHİT AİLELERİNDEN DESTEK ZİYARETİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 81'inci günde de sürdüren ailelere, Kayseri'deki şehit aileleri, destek ziyaretinde bulundu. Talas Belediyesi öncülüğünde Diyarbakır'a gelen şehit aileleri, getirdikleri mantıları ailelere ikram etti. İstanbul Halkalı'da, 2010 yılında askeri personelin taşındığı servis otobüsüne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram, "Kayseri'den bacılarımıza destek amaçlı geldik. Onların da bizler gibi acıları var. Allah başka acı göstermesin. İnşallah biz beraber olacağız. Biz yavrularımızı toprağa verdik. Bizim yavrularımız şehit oldu. Bize bölücülük yapanlara inanmayın. Çok acı, evlat acısı başka. Annelerin acısı bizim de acımız. Evlat acısını Allah vermesin. Sonuna kadar annelerin yanındayız" diye konuştu.

HDP binası önünde oturan aileler, Kayseri'den gelip, kendilerine destek ziyaretinde bulunan şehit ailelerine teşekkür etti.