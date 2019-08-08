Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı amatörler dayanışma gecesinde buluştu
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Diyarbakırlı amatörler dayanışma gecesinde buluştu

1 saat önce

Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), düzenlediği dayanışma gecesi ile geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplerine kupalarını takdim etti.

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Diyarbakır Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), düzenlediği dayanışma gecesi ile geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplerine kupalarını takdim etti. Gecede yapılan konuşmalarda kent sporunun gelişimi için birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Diyarbakır ASKF, düzenlediği dayanışma gecesi ile geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplere kupalarını takdim etti. Bir otelde düzenlenen geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, ASKF Başkanı Remzi Dayan, Amedspor Kulübü Başkanı Metin Kılavuz, amatör kulüplerin yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan konuşmalarda kent sporunun gelişimi için birlik ve beraberlik mesajları verilerek geceyi organize eden ASKF yönetimine teşekkür edildi.

Gecenin sonunda geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplere kupaları takdim edildi.

ASKF Başkanı Remzi Dayan, dayanışma gecesine katılan kent yöneticilerine ve spor adamlarına teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
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