Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi İnönü Caddesinde M.A'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Dodurga'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?