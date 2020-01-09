Doğa tutkunlarını yönelik etkinlikler İstMarina AVM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa tutkunlarını yönelik etkinlikler İstMarina AVM'de - Son Dakika

Doğa tutkunlarını yönelik etkinlikler İstMarina AVM'de

6 saat önce

İstMarina AVM, "Doğa Sana Geliyor" temalı outdoor hobi günlerinde doğaseverlere yönelik etkinlikler düzenliyor.

Doğa tutkunlarını yönelik etkinlikler İstMarina AVM'de, System.String[]

İstMarina AVM, "Doğa Sana Geliyor" temalı outdoor hobi günlerinde doğaseverlere yönelik etkinlikler düzenliyor.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, doğadan kopamayanları; aktivite okulları, Influencer'lar ve outdoor markalarıyla bir araya getirecek olan fuar, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İki gün boyunca 14.00 -16.30 saatlerinde verilecek olan "Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi"nin ardından Doğada Yaşam Okulu tarafından bir yarışma düzenlenecek.

AVM'nin farklı noktalarına kodların ve şifrelerin bırakılacağı Oryantiring yarışmasında ise aynı anda çıkış yapıp, tüm şifreleri ve kodları doğru getirenler; çekilişle 1 adet BUFF ve 1 kişiye çift kişilik Doğada Yaşam Okulu'nda kamp konaklaması ile ödüllendirilecek.

Ayrıca Outdoor fuarında 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan çadır kurma yarışmasında, kamp tutkunlarının kuracağı çadırlar arasından seçilen en iyi çadırın sahibi, Kamperest ürünleriyle ödüllendirilecek.

Öte yandan Mekik Motors, Kutup Ayısı, Deridede, Kamperest, Electro Wind, Outdoor Saatler, Melenci Rafting, Atlas Girişimcilik, Yayla Bakliyat, Efe Outdoor, Vaneda, Orcamp, Fenomen Air Sports, Crawler, Tırmanış Duvarı, Gufo Cafe gibi markaların kampanyalı satışlarının gerçekleşeceği etkinliklerde, katılımcılar uygun fiyata alışveriş deneyimi de yaşayacak.

Audi Q2 kazanma fırsatı

Üç gün boyunca sürecek olan outdoor fuarı boyunca Vaneda, chiboard gösterilerinin yanı sıra, 12 Ocak Pazar günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında influencer'ların gösterileri ziyaretçilerle buluşacak.

Fuar kapsamında birçok katılımcı, çekiliş fırsatı yaşayacak. "@istmarinaavm", "@outdoorstoreturkiye" hesaplarını takip edip iki arkadaşını etiketleyen herkes çekilişe katılma hakkı kazanırken, her gün üç talihli, çekiliş sonucunda ödüllendirilecek.

Etkinliğin ardından Outdoor Türkiye ana hesabından yapılacak olan çekilişle ise "@outdoorstoreturkiye" ve "@istmarinaavm"yi takip eden katılımcılar, üç kişiyi etiketleyerek çekilişe katılma hakkı kazanırken, çekiliş talihlileri de ödüllerini alacak.

Ayrıca İstMarina AVM'de yer alan mağazalardan 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişle Audi Q2 marka otomobil kazanma şansı da yakalıyor.

15 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya süresince belirtilen tutarda alışveriş yapıp fiş ve faturalarını AVM içerisindeki kampanya stantlarına ibraz ederek onaylatan ziyaretçilerden, çekiliş sonunda bir talihli Audi Q2 otomobilin sahibi olurken, üçer kişi de iPhone XS ve Samsung 4K UHD TV kazanma şansı yakalayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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