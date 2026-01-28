Doğal Taş Fırın Ekmekleri Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
Doğal Taş Fırın Ekmekleri Büyük İlgi Görüyor

Doğal Taş Fırın Ekmekleri Büyük İlgi Görüyor
28.01.2026 10:49
Demirci'de geleneksel taş fırınlarda pişirilen ekmekler, lezzetleri ve uzun raf ömrüyle tercih ediliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bölgede yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan hamurlar, hamur makinesinde yoğrulduktan sonra tek tek şekillendirilerek taş fırınlara sürülüyor. Meşe odunu ile yakılan fırınlarda yaklaşık 3 saat boyunca pişirilen ekmekler, kızararak sofralara geliyor.

Doğal ve katkısız yöntemlerle üretilen taş fırın ekmeklerinin, yaklaşık 20 ila 30 gün boyunca bozulmadan tazeliğini koruduğu belirtilirken, buzdolabında muhafaza edilmesi halinde daha uzun süre saklanabildiği ifade ediliyor. Fırından yeni çıkan sıcak ekmeklerin, özellikle tereyağı sürülerek tüketildiği kaydediliyor.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Karakoç, taş fırın ekmeklerinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Organik buğdaydan yapılan ve meşe odunuyla pişirilen bu ekmekler hem çok lezzetli hem de sağlıklı. Herkesin bu doğal ekmekleri tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kızılca Mahallesi'nde taş fırınlarda ayda ortalama 30 adet ekmek üretildiği, atalardan miras kalan bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğal Taş Fırın Ekmekleri Büyük İlgi Görüyor

SON DAKİKA: Doğal Taş Fırın Ekmekleri Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
