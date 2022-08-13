"Tuz Dağı"nın kilinden üniversite laboratuvarında cilt maskesi üretildi - Son Dakika
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"Tuz Dağı"nın kilinden üniversite laboratuvarında cilt maskesi üretildi

13.08.2022 13:56
"Tuz Dağı"nın kilinden üniversite laboratuvarında cilt maskesi üretildi

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan ve çok sayıda turistin ziyaret ettiği Iğdır'daki "Tuz Dağı"ndan alınan kilden cilt maskesi üretildi.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan ve çok sayıda turistin ziyaret ettiği Iğdır'daki "Tuz Dağı"ndan alınan kilden cilt maskesi üretildi.

Tuzluca ilçesinde mağaraların ve Tuz Terapi Merkezi'nin bulunduğu "Tuz Dağı"nda Iğdır Üniversitesince yapılan araştırmada, mağaralardaki sarkıtlardan sızan suyun etkisiyle tabanda oluşan kilin mineraller bakımından zengin olduğu belirlendi.

Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucu bu kilden cilt maskesi üretildi. Cilt maskesinin seri üretimine geçilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Laboratuvarda çalışmalar yürüten Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, AA muhabirine, Iğdır Üniversitesinin "ihtisas üniversitesi" ilan edilmesinden sonra bölgedeki kaynaklar ve yetiştirilen ürünler üzerine çeşitli çalışmalara yoğunluk verdiklerini söyledi.

Son olarak yürüttükleri çalışmalarda Tuzluca'daki "Tuz Dağı"nın suyu ve toprağının çok değerli olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda çok değerli bir minerale sahip, cilt maskesine veya losyonlara iyi gelebilecek bir toprak keşfettik. Bu topraktan cilt maskesi, yüz maskesi üretimi gerçekleştirdik. Doğal olan bu kil tuz maskesini laboratuvar ortamında farklı ürünler katarak daha zenginleştirdik. Bu maskenin yapımında kullandığımız kilin mineraller bakımından zengin olduğunu gözlemledik ve ağır metal bulgusuna rastlamadık. Rektör hocamızın da desteğini alarak bunu sağlıklı bir ürüne dönüştürdük."

Gönüllüler üzerinde yaptıkları uygulamada olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Karadağ, proje dahilinde ürünün seri üretimine geçmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Musa Karadağ, projeye desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Karadağ, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tuz Dağı'nın kilinden üniversite laboratuvarında cilt maskesi üretildi - Son Dakika

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