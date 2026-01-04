Doğu'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı

Doğu\'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı
04.01.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de 102 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ile Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Şirvan'da 9, Baykan'da 4, Pervari'de 3 ve Eruh'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta yağışın ardından kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 7 ve Uludere'de 2 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 29, Karlıova'da 2, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 3 olmak üzere 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yapılıyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 5, Maden'de 1, Kovancılar'da 1 ve Karakoçan'da 11 olmak üzere 18 yerleşim yerinin kapanan yolunu açmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Mardin

Mardin'de kar nedeniyle 10 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Mardin, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:10:07. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.