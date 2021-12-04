Üye Girişi
Doğu'dan kış manzaraları - Son Dakika

Doğu'dan kış manzaraları

04.12.2021 15:42

Doğu'dan kış manzaralarıDoğuda kış, kendini iyiden hissettirmeye başladı.

Doğu'dan kış manzaraları

Doğuda kış, kendini iyiden hissettirmeye başladı.

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt ve Erzincan adeta buz kesti.

Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Yüksek kesimlerde bulunan akarsular ve çeşmeler kısmen dondu.

Erzincan'da da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bazı mazot ve tüplü araçların yakıt depoları dondu. Sabah sürücüler takviye yaparak otomobillerini çalıştırmak için çaba sarf etti.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eki 26 derece olarak kaydedildi.

AĞRI'DA SİBİRYA SOĞUKLARI BAŞLADI

Ağrı'da da sıcaklık sıfırın altında 18'e düştü. Kentte vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise Ağrı'da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

EKİPLER YOL AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Şırnak'ta da yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Kar nedeniyle kapanan köy yolları kapandı.

Beytüşşebap'ın 3 bin rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında mahsur kalan 4 aile için ekipler seferber oldu. İlçe merkezden 40 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyü yolunu açmaya çalışan ekipler, 5 ay boyunca süreceği tahmin edilen yol açma çalışmalarının ilk startını da vermiş oldu.

Doğu'dan kış manzaraları
Doğu'dan kış manzaraları
Doğu'dan kış manzaraları
Doğu'dan kış manzaraları

Erzincan, Bayburt, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu'dan kış manzaraları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti 17:55 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
İskenderun Körfezi'nde kırmızı alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü 17:06 İskenderun Körfezi'nde kırmızı alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!

Son Dakika Haberleri
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
17:02 Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı
16:28 Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
16:25 Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!
16:15 Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü         
17:54
Özel aracına bomba yerleştirmişler! Polis memuruna suikast son anda engellendi Özel aracına bomba yerleştirmişler! Polis memuruna suikast son anda engellendi         
16:45
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 18:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu'dan kış manzaraları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement