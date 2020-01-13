Doğu Karadeniz'de kış - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de kış

6 saat önce

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Trabzon, Rize ve Artvin'de 12 mahalle ve 114 köyle ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Trabzon, Rize ve Artvin'de 12 mahalle ve 114 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, İkizdere'de 18, Çamlıhemşin'de 4 ve Çayeli'nde 7 toplam 31 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Ayder Yaylası'nın Galer Düzü mevkisinde otomobilleriyle mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan olumsuzluk yaşamamaları için dikkatli olmalarını istedi.

Artvin

Artvin'de dün sabah başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken kent merkezi beyaza büründü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 6, Ardanuç'ta 9, Borçka'da 4, Murgul'da 3, Yusufeli'de 15 ve Şavşat'ta 46 olmak üzere 83 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Trabzon

Trabzon'da üç ilçede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 12 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Şalpazarı'nda 5, Düzköy'de 2 ve Tonya'da 5 mahalleye ulaşım sağlanamadığı belirtilerek, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Giresun

Giresun'un, Sivas ve iç kesimlerdeki ilçeleriyle olan bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Bölgede kara yolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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