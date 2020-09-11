Son dakika haberi... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin, herkes tedbirini alsın" - Son Dakika

Son dakika haberi... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin, herkes tedbirini alsın"

Son dakika haberine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kimsenin "Bana bulaşmaz" dememesi gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kimsenin "Bana bulaşmaz" dememesi gerektiğini belirtti.

Şahin, AA muhabirine, salgınla mücadeleyi değerlendirerek, hastalığın bulaşma ihtimali en yüksek olan sağlık çalışanlarının salgın sürecinde özveriyle çalıştığını anımsattı.

Dünya var olduğundan beri birçok salgın yaşandığını, bunların en şiddetlisinin Kovid-19 olabileceğini ifade eden Şahin, NKÜ Hastanesi Acil Servis çalışanları olarak bu süreçte fedakarca görev yaptıklarını dile getirdi.

Şahin, "Bu salgın bize birçok şeyi öğretti. En çok etkilenenler ise 65 yaş üzerindekiler oldu. Genç olup da 'Bana bir şey olmaz' diyenler varsa bu salgın gençlerde de görülmeye başladı. Özellikle 15 yaş altındaki çocuklarda da Kovid-19 hastalarının yüzdesi artıyor. Gençlerin de bu konuda dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Kovid-19 nedeniyle çok sayıda yaşlının yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunların bir bölümünün taburcu edildiğini anlatan Şahin, "Bu süreçte hastane yönetimi de bizlere çok destek verdi. Acil serviste tamamen hastalarla yüz yüzeyiz. Hastanemizin başarılı yönetimi ve uzmanlarımızla bunların tedavileri başarıyla yapıldı." diye konuştu.

"Kendi sağlığımız için de endişe duyuyoruz"

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının omzuna büyük yük bindiğinin altını çizen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz can taşıyoruz. Sokaktaki insanın koronavirüs olma ihtimali yüzde bir civarındayken, sağlık çalışanların oranı yüzde 20'lere çıkmakta. Bu yüzden kendi sağlığımız için de endişe duyuyoruz. Bu hastalık ilk defa karşılaşacağımız bir şeydi. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Bu süreçte çalışan arkadaşlarımız endişe yaşadı. Virüsle karşılaşma ihtimalleri çok yüksekti. Sağlık çalışanları bu konuda oldukça ter döktü."

Şahin, salgın sürecinde insanların kendileri, aileleri ve sağlık çalışanları için daha çok dikkat etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kovid-19 ile mücadelede eve gitmeden hastanede yatıp kalktıkları dönemler olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Virüsü ailemize bulaştırmamak için hastanede yatıp kalktık. Acil servis olarak sürekli nöbet tuttuk ve hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Bu işin şakası yok. İnsanların sağlık çalışanlarına yardımcı olması gerekiyor. Kurallar belli zaten. İnsanların maske, mesafe kurallarına ve el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Herkes kendini korursa, sağlık çalışanlarına da fazla iş düşmeyecek. Böylece kimse hastalanmayacak ve kimse üzülmeyecek. 'Bana bulaşmaz' deyip, koronavirüs hastası olarak karışımıza çıkan nice insanlar gördük. Bu yüzden kimse, 'bana bulaşmaz' demesin, herkes tedbirini alsın."

Son dakika haberi... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin, herkes tedbirini alsın

Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tekirdağ, 112 Acil, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin, herkes tedbirini alsın' - Son Dakika

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