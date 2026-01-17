Dolandırıcılık Operasyonu: 53 Gözaltı

TRABZON Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanal medya ve ikinci el alışveriş platformlarından sahte ürün ilanları verip, vatandaşların dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen 2 soruşturma kapsamında, Trabzon merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon liralık şüpheli para hareketliliği olduğu tespit edilen operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanal medya ve ikinci el alışveriş platformlarından sahte ürün ilanları verilip, vatandaşların dolandırıldığı tespiti üzerine 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarda şüphelilerin, 'param güvende' ve 'cüzdanım güvende' gibi uygulamalar üzerinden ödeme yapılmasını sağlayarak, üçüncü kişiler adına açılan GSM hatları ve banka hesaplarına para aktarımı yaptırdığı belirlenmesi üzerine çalışma yapan emniyet ve jandarma siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri; Trabzon merkezli, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Denizli, Karaman, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Bolu, Edirne, Batman, Çorum, Kırklareli, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 53 şüpheli, gözaltına alındı.

HAT VE HESAP KAPATILMIŞ

Şüphelilere yönelik inceleme ve araştırmalarda; MASAK analizi neticesinde dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon liralık şüpheli para hareketliliği olduğu ve paranın bir kısmının kripto varlıklara aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, ayrıca yabancı kişiler veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaralarından veya uygulamalar üzerinden iletişim kurup, kiralık banka hesap numaralarına ürün veya hizmete ilişkin parayı göndermesi amacıyla vatandaşların yönlendirildiği, hesaba para geldikten sonra hattın ve hesabın kapatıldığı ya da paranın kendilerine gelmediği belirtilip, ürünleri göndermeyerek dolandırıcılık eylemini yaptıkları belirlendi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 53 şüpheliden 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 23 kişi tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalarda adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.