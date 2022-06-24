Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor

24.06.2022 11:12

Dün piyasalardaki kapanışını 17,35'den yapan dolar/TL, haftanın son gününe yükselişle başlayarak saat 11.06 itibarıyla 17,36'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 18,28'den, sterlin/TL ise 21,30'dan alıcısıyla buluşuyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,35'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 11.06 itibarıyla 17,36'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL 18,28'ten, sterlin/TL yatay seyirle 21,30'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kazanarak 104,4'ten kapanmasının ardından bugün 104,3'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0527 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

PİYASALARDAKİ OYNAKLIK SÜRECEK

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin küresel çapta yatırımcı fiyatlamalarında belirsizlik yaratmaya devam ettiğini söyledi. Düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının, enflasyonu frenlemeye yardımcı olarak merkez bankalarının agresif tutumunu yumuşatmasına katkıda bulunabileceği beklentilerini gündeme getirdiğini aktaran analistler, bu durumun döviz piyasalarındaki oynaklığın sürmesine neden olduğunu kaydetti.

ANALİSTLER'İN GÖZÜ ALMANYA'DA

Analistler, tarım emtiası ve petrol fiyatlarının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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