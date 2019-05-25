Son Dakika Haberleri: Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

11 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, üzeri kirli olduğu için bindiği minibüste yere oturtulan Muhammed'in evindeki eksikler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek.

Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, üzeri kirli olduğu için bindiği minibüste yere oturtulan Muhammed'in evindeki eksikler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Necdet Tamamoğulları, Muhammed H. ve ailesini ziyaret etti. Sorunlarını dinlediği ailenin ihtiyaçlarının bir an önce giderileceğini belirten Tamamoğulları, "Muhammed'in ağzından ailesinin ve kendisinin güç koşullarda yaşadığını öğrendik. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla ailemize ulaştık. Kendileriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik. Ailemizle birebir görüşüp en acil ihtiyaçlarını belirledik. Ailemizin tüplü ocak, buzdolabı ve diğer mutfak eşyalarına ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle çocuklar için yatak ihtiyacının olduğunu gördük. Ailemizin bu ihtiyaçlarını kısa sürüde tamamlayacağız" dedi.
Baba Suphi H.'nin sağlık sorunları nedeni ile ağır işlerde çalışamadığını ifade eden Tamamoğulları, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ile konuyu görüştüğünü, Uzunbağ'ın aile reisi Suphi H.'ye özel sektörde kendisine uygun bir iş bulma sözü verdiğini söyledi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:32 Kaynak: DHA
Erdemli, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]