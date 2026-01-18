Domaniç\'te Kar Keyfi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı'na akın etti.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı üzerinde yer alan Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle yoğunluk yaşadı.

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkı ve mesire alanında vatandaşlar, yüzeyi buz tutan göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazı ziyaretçiler de piknik yaparak mangal yaktı.

Göl çevresindeki yamaçlarda kayan ziyaretçiler karın keyfini çıkarırken, birçok aile çocuklarıyla bölgede vakit geçirdi.

Öte yandan Domaniç Dağları'nın karla kaplı manzarası dronla da görüntülendi.