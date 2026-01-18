Domaniç'te Kar Keyfi - Son Dakika
Domaniç'te Kar Keyfi

Domaniç\'te Kar Keyfi
18.01.2026 18:16
Kar yağışı sonrası Domaniç'te tabiat parkı ve mesire alanı ziyaretçi akınına uğradı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı'na akın etti.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı üzerinde yer alan Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle yoğunluk yaşadı.

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkı ve mesire alanında vatandaşlar, yüzeyi buz tutan göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazı ziyaretçiler de piknik yaparak mangal yaktı.

Göl çevresindeki yamaçlarda kayan ziyaretçiler karın keyfini çıkarırken, birçok aile çocuklarıyla bölgede vakit geçirdi.

Öte yandan Domaniç Dağları'nın karla kaplı manzarası dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Doğa

Son Dakika Güncel Domaniç'te Kar Keyfi - Son Dakika

